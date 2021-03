Cuneo Granda Volley, il bilancio del weekend del settore giovanile

Si infrangono sul finire del secondo set le speranze delle giovani biancorosse di Serie B2 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO nella trasferta con il NORMAC AVB. Al Pala Maragliano di Genova Prato, le ragazze di coach Liano Petrelli lottano in tutti i parziali, ma è nel finale del set che la minor esperienza e la giovane età hanno il sopravvento. Capitan Monge e compagne, dopo aver perso la prima frazione (25-18) rientrano in campo motivate più che mai e conducono per buona parte la seconda. Alcune decisioni arbitrali innervosiscono atlete e staff biancorosso, facendo così sfumare il vantaggio ed un set point favorevole alle cuneesi. Dal 23-24 al 26-24, dal possibile 1-1 al 2-0. La gara è tutta racchiusa in pochi minuti. Nel terzo set le genovesi conquistano in comando e incassano l’intera posta in palio, consolidando la vetta in classifica. Per le cuneesi la consapevolezza che il cammino è ancora lungo, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, dato il carattere delle gatte biancorosse. Sabato 6 marzo, alle ore 20.00, l’Ex Media 4 di via Bassignano ospiterà l’atteso derby cuneese con la Libellula Bra.

SERIE B2 (girone A1) – sesta giornata

NORMAC AVB GENOVA - UBI BANCA BOSCA CUNEO 3-0 (25-18 / 26-24 / 25-20)

UBI Banca Bosca Cuneo: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Boufandar, Bernardi, Caprioglio, Gay (L), Scialanca (L). All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

ACQUA CALIZZANO CARCARE – SERTECO V.SCHOOL GENOVA 3-2

L'ALBA VOLLEY – LIBELLULA AREA BRA 0-3

CLASSIFICA: Normac AVB Genova 13; Libellula Area Bra 11; L’Alba Volley 10; Serteco V.School Genova 9; Acqua Calizzano Carcare 8, UBI Banca Bosca Cuneo 3.

PROSSIMO TURNO (settima giornata, sabato 6 marzo 2021):

UBI BANCA BOSCA CUNEO – L'ALBA VOLLEY (ore 20.00)

LIBELLULA AREA BRA – ACQUA CALIZZANO CARCARE (ore 21.00)

SERTECO V.SCHOOL GENOVA – NORMAC AVB GENOVA (ore 17.00)

Si apre con un doppio turno, a distanza di appena tre giorni, il campionato della categoria Under 19. Il rientro alle gare ufficiali è subito positivo per le ragazze di coach Liano Petrelli che incassano sei punti grazie a due nette vittorie con il punteggio finale di 3-0. Dalla netta vittoria nella trasferta di Centallo, caratterizzata da buon ritmo e superiorità di gioco delle cuneesi, alla replica, andata in scena nella serata di ieri, lunedì 1° marzo con il Vbc Savigliano. Inizio di gara molto equilibrato con gli ospiti aggressivi in tutti i fondamentali: Cuneo fatica ma nel finale trova lo spunto decisivo (25-22). Si rientra in campo e nel secondo set è un monologo biancorosso (25-10) che continua anche nel terzo (25-18) con le biancorosse che alzano il ritmo e mettono in campo tanta attenzione e continuità in tutti i fondamentali. Da segnalare un recupero difensivo incredibile di Andeng che sotto il seggiolone dell’arbitro riesce a inviare nell’altro campo un pallone impossibile poi chiuso da un muro di Montabone. Prossima gara in programma domenica 14 marzo presso il Palazzetto Comunale di La Morra: alle ore 18 il fischio d’inizio della sfida con il Pgs El Gall.

Under 19 – prima giornata

ASD CENTALLO VOLLEY – UBI BANCA BOSCA CUNEO 0-3 (8-25 / 9-25 / 14-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO – VBC SAVIGLIANO 3-0 (25-22 / 25-10 / 25-18)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Candela (C), Monge, Testa, Scialanca (L), Risso, Giuliano, Ulligini, Battistino, Montabone, Sordo, Cattaneo, Baldizzone, Andreetto. All. Petrelli. Vice All.: Cavallera. Dir. Acc. Sordo.

Doppia vittoria per le compagini Under 17 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO. Nel girone C, dopo aver rispettato il turno di riposo nella prima giornata di gare, in campo la formazione Rossa, impegnata nella trasferta di Vicoforte contro il Mon Vi. Le biancorosse di coach Giordanetto si aggiudicano l'intera posta in palio al termine di un match che ha visto le padrone di casa arrembanti nella prima fase, per poi cedere alle cuneesi avversarie nei successivi tre set (1-3). Le giovani biancorosse torneranno in campo mercoledì 3 marzo alle ore 21, presso la palestra Ex Media4 nell’incontro contro la formazione del Busca. Seconda partita di campionato e seconda vittoria, nel girone D, per le ragazze della squadra Gialla che, sul campo dell’Asd Volley Busca, si sono imposte con un netto 3-0. In pieno controllo i primi due parziali, nel terzo ottimo avvio delle padrone di casa (5-1) seguito dalla veemente rimonta cuneese. Una prestazione positiva da parte di tutto l’organico, impiegato nel suo complesso da coach Francesconi. Prossimo incontro alla Ex Media 4 di Cuneo in programma domenica 14 marzo, alle ore 10.30, con il Vbc Dogliani.

Under 17 (girone D) – seconda giornata

ASD VOLLEY BUSCA BIANCA – UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA 0-3 (21-25 / 13-25 / 18-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Bellone (C), Borgogno, Cantamessa, Ferrero, Giraudo, Giusiano, Magnabosco, Palma, Romano, Simondi, Teppa, Thior. All. Francesconi. Dir. Acc. Chinaglia.

Under 17 (girone C) – seconda giornata

MON VI VOLLEY – UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA 1-3 (25-22 / 14-25 / 18-25 / 14-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Testa, Baldizzone, Battistino, Montabone, Giuliano, Ulligini, Scialanca (L), Revello, Basso, Donadei, Andreetto, Sordo, Bernardi (L). All. Giordanetto.

Due vittorie ed una sconfitta per le tre formazioni Under 15 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO. Netta l’affermazione della squadra Verde (3-0), impegnata tra le mura casalinghe con la formazione dell’LPM Egea Mondovì. Per le ragazze di coach Violino, capolista in coabitazione con il Savigliano, prossimo turno in trasferta con il Volley Saluzzo: fischio d’inizio fissato per sabato 6 marzo alle ore 15.30 presso il Palasport di via della Croce. Nel girone D, secondo squillo per la compagine Rossa, grazie al 3-0 inflitto alle padrone di casa del Volley Centallo. Netti i parziali delle prime due frazioni, maggior spazio concesso nella terza, ma match mai in discussione. Sconfitte, seppur con onore, le ragazze di coach Guerriero che, dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Vicoforte, si arrendono al Mon Vi Volley. Grande attesa per il match di sabato 6 marzo: alle ore 15.30, alla Ex Media 4, squadre Rossa e Gialla dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO in campo per un avvincente derby tutto a tinte biancorosse.

UNDER 15 (girone C) – seconda giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE – LPM EGEA MONDOVÌ 3-0 (25-11 / 25-9 / 25-15)

UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE: Giraudo (C), Magliano, Mandrile, Demaria, Cottrino, Tonello, Orsi, Ghisolfi, Cavallera, Costantini, Cavallo, Tomatis, Brocchiero. All. Violino. Dir. Acc. Brocchiero.

UNDER 15 (girone D) – seconda giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA – ASD CENTALLO VOLLEY 3-0 (25-6 / 25-7 / 25-16)

UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE: Decarlini (C), Basso, Cassini, Cattaneo, Gabrieli, Giubergia, Palladino, Oliva, Revelli, Viglietti. All. Peron. Dir. Acc. Ponzi.

UNDER 15 (girone D) – seconda giornata

MON VI VOLLEY – UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA 3-0 (25-20 / 25-17 / 25-18)

UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE: Fontana (C), Merola, Ferrua, Gigliotti, Guerriero, Tomatis, Musotto, Giubergia, Re, Bellino. All. Guerrieri. Dir. Acc. Quaranta.

Nel campionato Under 13, buona prestazione per l’UBI BANCA BOSCA Gialla che ha lottato punto a punto ma è stata costretta alla resa dalle rivali cerveresi del CRF EGEA. Immediata l’occasione di riscatto, domenica 7 marzo alle ore 14.30: nel terzo turno, biancorosse impegnate in trasferta con il Volley Saluzzo Ottica Borghino.

UNDER 13 (girone A) – seconda giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA – CRF EGEA 0-3 (18-25 / 23-25 / 22-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Pascale (C), Ruggiero, Valenzano, Rosso, Martina, Levico, Fornero, Chiapello, Shehu. All. Guerriero. Dir. Acc. Quaranta.