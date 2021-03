Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, tutti i numeri della regular season

Si è chiusa ufficialmente sabato 27 febbraio la regular season del terzo campionato di Serie A1 della Bosca S.Bernardo Cuneo. In attesa degli ultimi recuperi in programma domenica 7 marzo, le gatte sono attualmente settime in classifica a quota 25 punti.

A livello individuale spicca la straordinaria stagione di Katerina Zakchaiou, top scorer biancorossa e best blocker del torneo con 83 muri in 22 partite disputate.

Ecco il riassunto di quanto accaduto nella regular season del massimo campionato italiano di pallavolo femminile attraverso le statistiche relative alle ventiquattro partite disputate dalla formazione allenata da Andrea Pistola.

CAMPIONATO DI SERIE A1 FEMMINILE 2020/2021STATISTICHE COMPLESSIVE DELLA REGULAR SEASON

Partite giocate: 24 (12 al Pala UBI Banca, 12 in trasferta)

Vittorie: 10 (7 al Pala UBI Banca, 3 in trasferta)

Sconfitte: 14 (5 al Pala UBI Banca, 9 in trasferta)

Vittorie per 3-0: 3, tutte al Pala UBI Banca

Vittorie per 3-1: 1, in trasferta

Vittorie per 3-2: 6 (4 al Pala UBI Banca e 2 in trasferta)

Sconfitte per 3-2: 1, al Pala UBI Banca

Sconfitte per 3-1: 9 (3 al Pala UBI Banca e 6 in trasferta)

Sconfitte per 3-0: 4, tutte in trasferta

Punti in classifica totalizzati: 25 (18 al Pala UBI Banca, 7 in trasferta)

Minuti totali giocati: 2.531’ ovvero 42h e 11’ (media 105’ a partita)

Set vinti: 41Set persi: 55Quoziente set: 0.75

Punti realizzati nelle partite: 2.066 (media 86 a partita)

Punti subiti nelle partite: 2.195 (media 91 a partita)

Quoziente punti: 0.94

Muri realizzati: 220 (media 2.29 a set – 4° attuale posto del torneo)

Ace realizzati: 86 (media 0.90 a set – 7° attuale posto del torneo)

Top scorer: Katerina Zakchaiou (283 punti in 22 gare)

Best blocker: Katerina Zakchaiou (83 muri punto in 22 gare – 1^ nella graduatoria del torneo)

Giocatrice a segno il maggior numero di volte con la battuta: Adelina Ungureanu (18 ace in 19 gare)

I TOP DI DURATA

La gara più lunga: Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia (138 minuti)

La gara più corta: Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo dell’1/11/2020 (58 minuti)

Il set più lungo: 3° set (30-32) di Bosca S.Bernardo Cuneo – Zanetti Bergamo del 18/11/2020 (43 minuti)

Il set più breve (tie-break inclusi): 5° set (7-15) Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo del 6/1/2021 (13 minuti)

Il set più breve (tie-break esclusi): 2° set (25-10) di Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo del 25/11/2020 (18 minuti)

I TOP DI SQUADRA

Punti realizzati in una partita: Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri (118 punti)

Muri realizzati in una partita: Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri del 10/10/2020 (15 muri)

I TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Erblira Bici, 25 punti in Bosca S.Bernardo Cuneo – Vbc Èpiù Casalmaggiore del 27/2/2021

Muri realizzati in una partita: Katerina Zakchaiou, 7 muri in Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri del 10/10/2020

Ace realizzati in una partita: Adelina Ungureanu, 4 ace in Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo del 6/1/2021

PRESENZE E PUNTI DELLE GIOCATRICI

Erblira Bici: 22 presenze, 262 punti

Alice Degradi: 8 presenze, 116 punti

Massiel Matos: 3 presenze, 26 punti

Alice Turco: 20 presenze, 8 punti

Gaia Giovannini: 23 presenze, 175 punti

Sonia Candi: 22 presenze, 252 punti

Olga Strantzali: 13 presenze, 74 punti

Francesca Fava: 13 presenze, 8 punti

Noemi Signorile: 21 presenze, 21 punti

Milka Stijepic: 10 presenze, 19 punti

Giorgia Zannoni: 23 presenze

Katerina Zakchaiou: 22 presenze, 283 punti

Adelina Ungureanu: 19 presenze, 263 punti

Alice Gay: 11 presenze