Volley maschile: il tecnico della Nazionale Juniores Angiolino Frigoni a Cuneo, la U19 BAM biancoblù osservata speciale

Con grande orgoglio il Cuneo Volley, club di pallavolo maschile della Città di Cuneo, ha ospitato lunedì il tecnico federale della Nazionale Juniores Angiolino Frigoni durante una sessione d’allenamento dell’Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo.

Il valore del settore giovanile biancoblù è da sempre riconosciuto a livello italiano e questa visita ai giovani atleti cuneesi dimostra come la Federazione Italiana Pallavolo, nonostante l’emergenza sanitaria, continui la propria attività di osservazione delle nuove leve.

«La visita di oggi da parte di Frigoni è, per il nostro settore giovanile, una grandissima soddisfazione - ha dichiarato Giorgio Salomone, allenatore dell’U19 e responsabile tecnico del settore giovanile – ciò significa che i nostri ragazzi, che escono dopo anni di duro lavoro dal vivaio cuneese, sono nell’occhio della Federazione italiana. In questo momento abbiamo un paio di atleti dal 2002 al 2005 monitorati a distanza da Julio Velasco e il suo staff, questo è motivo di orgoglio per tutti noi e ci ripaga del lavoro quotidiano».

Angiolino Frigoni: «Ho pensato fosse opportuno fare visita oggi all’Under 19 di Cuneo, con tutte le dovute precauzioni del caso, dato che quest’anno data la situazione di emergenza le occasioni di monitoraggio e reclutamento sono indubbiamente ridotte. Ci sono ragazzi che potrebbero essere interessanti non solo per la Nazionale maggiore, ma anche per quelle minori. Questo è un lavoro che c’eravamo preposti di fare in tutte le società, poi l’inevitabile stop dovuto al momento storico che stiamo vivendo. I rapporti tra i tecnici dei Club e noi della Federazione sono tuttavia continui e il lavoro che stiamo facendo è di far entrare all’interno di un processo di crescita gli atleti, che sono “interessanti” per tutto il panorama della pallavolo italiana, non solo quello della Nazionale. Inoltre oggi ci troviamo in un palazzetto che ha fatto la storia della pallavolo maschile italiana e che un passo alla volta, si spera possa tornare ai massimi livelli».

Daniele Vergnaghi, Responsabile del settore giovanile: «Siamo onorati come Società di volley giovanile maschile di Cuneo, di far parte di quelle società a livello nazionale che possono fornire giocatori per le rispettive rappresentative nazionali, dai cadetti agli juniores. La visita di coach Frigoni è volta a monitorare nostri atleti che sono inseriti nelle liste della Federazione. Questi atleti vengono monitorati tutto l'anno. Il dialogo con la Federazione ed il Responsabile del settore maschile Julio Velasco è continuo e di confronto tecnico molto importante. Cuneo nella sua storia passata e recente ha sempre contribuito alla creazione di giocatori per la nazionale. Nonostante non ci sia una compagine in Superlega, la scuola Cuneo giovanile si conferma di livello grazie al lavoro di uno staff che si cerca di migliorare anno dopo anno. Vorremmo ringraziare la Federazione per il continuo supporto tecnico all'attività giovanile. L'arrivo di Velasco ha visto la promozione di numerose attività tecniche (seminari e webinar) che stanno aiutando molto le squadre che operano a livello giovanile».

Alessandro Marino, Referente del Club per il settore giovanile: «Come Società abbiamo accolto con grande entusiasmo la visita di coach Frigoni. Questa è la dimostrazione della continua serietà impiegata dal nostro staff nel lavoro con il settore giovanile. Saremo pronti ad aggiornarci e a mettere in pratica nuove tecniche e indicazioni che arriveranno dalla Federazione, per proseguire nella crescita e nel perfezionamento tecnico del nostro vivaio».