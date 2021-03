A Manta, il gazebo degli abbracci nella rsa Covid free di “Sereni orizzonti"

Caldi e intensi abbracci tra familiari nella Residenza per anziani “Maero” di Manta, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e Covid free da mesi. Una particolare tensostruttura a forma di gazebo, fornita dal consorzio socio-assistenziale Anteas, è stata infatti installata nel salone della casa di riposo. Formata da pareti di plastica trasparente e dotata di maniche forate, consente ai visitatori (beninteso dopo aver indossato dei guanti) di poter finalmente toccare e abbracciare i propri cari. Un prezioso ‘miracolo’ reso possibile grazie alla collaborazione con i volontari della Federazione nazionale pensionati della CISL, che hanno consentito lo svolgimento degli incontri nella massima sicurezza.

«In questi giorni stiamo assistendo a incontri davvero commoventi» commenta emozionata la direttrice Marinella Racca. «Questa iniziativa si sta rivelando un efficace e potentissimo balsamo per il cuore di persone che dallo scorso autunno, a causa del perdurare della pandemia, non hanno più potuto avere contatti ravvicinati fra loro». Il “gazebo degli abbracci” resterà disponibile ancora domani e poi verrà donato in concessione ad altre case di riposo della provincia di Cuneo. «Gli incontri possono avere una durata massima di quindici minuti, per consentire questa esperienza ai parenti di tutti i nostri attuali ospiti» conclude Racca.