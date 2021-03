Ad Alba, “Donna, creatura dai tanti volti” esposizione di opere dell’artista Viviana Gonella nei locali del Palazzo comunale

Fino al 31 marzo 2021 è allestita nel Palazzo comunale di Alba l’esposizione di alcune opere di Viviana Gonella: “Donna, creatura dai tanti volti”, promossa in collaborazione con il Comitato per le Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti.

Le normative sanitarie in atto consentiranno la visita, a ingresso contingentato, a coloro i quali si recheranno in Comune per usufruire dei servizi erogati dagli uffici, nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì 8:30 – 12:30; giovedì 8:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30.

Si tratta di una trentina di opere sul tema della donna, realizzate con tecnica mista: “La donna è al centro del suo universo pittorico. Soggetti femminili, desunti dal mondo pubblicitario della moda, che si continuano ad arricchire di motivazioni sociali.”

Viviana Gonella sarà ad Alba venerdì 5 marzo, alle ore 17, con gli organizzatori, per la registrazione di un video che racconta l’esposizione e che sarà pubblicato nei prossimi giorni sui social “Alba Cultura Eventi”.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito di “Non solo Marzo – Oltre la parità di genere”, promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba e la Consulta per le Pari Opportunità.

Info 0173 292248 alba@comune.alba.cn.it