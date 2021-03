Cuneo monitora lo stato dell'arte dell'attività sportiva cittadina: via ai focus group per società e associazioni

Prosegue l'attività del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali”, realizzato dal Comune di Cuneo in associazione alla società SG Plus con l'obiettivo di analizzare lo stato dell'arte del mondo sportivo cittadino e - in prospettiva - redigere un vero e proprio piano strategico dello sport.

Il 15 marzo prenderanno il via in modalità online i focus group rivolti a società e associazioni sportive del territorio. Tre serate in cui verranno approfonditi i temi della progettazione di una nuova offerta sportiva per fornire nuovi servizi alla cittadinanza, la gestione dell’impiantistica e le opportunità di sviluppo della pratica outdoor: tutti temi indicati dallo spoglio dei primi questionari, diramati nelle scorse settimane alle realtà sportive del territorio e ai liberi praticanti, sui cui risultati si è concentrata l'ultimo aggiornamento in commissione consiliare.

La pratica di survey è ancora in atto e, ad oggi, ha portato alla raccolta di 700 risposte.