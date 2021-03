Dronero, veglia di preghiera per Federico: "Ciò che avete vissuto con lui sia tesoro nascosto"

"Non c'è nulla che penso possa sostituire la persona che ci è cara. L'esperienza sempre triste della perdita di chi amiamo ci insegna che umanamente bisogna semplicemente tenere duro e sopportare. Può sembrare a prima vista molto difficile, e lo è. Ma il vuoto che lascia la persona amata che se ne va resta aperto e in questo modo si rimane legati l'uno all'altro. Credo che neanche Dio riempie questo vuoto, anzi, qualcuno dice che Dio lo tiene davvero lui espressamente aperto, aiutandoci in tal modo a conservare questo legame, questa reciproca comunione, sia pure nel dolore e nonostante la separazione. Se ci fidiamo di Dio potremo anche scoprire che il tormento del ricordo di chi se n'è andato si può trasformare in silenzio. E nel silenzio possiamo trovare la pace dentro. I tempi che avete passato insieme a Federico, tutto quanto avete fatto e condiviso, i suoi sorrisi, i momenti di gioia ed anche i momenti difficili si portano nel cuore e nella mente. Qualcuno dice non come una spina, qualcosa che ci fa male, ma anche come un dono prezioso da conservare. Quanto tutto quello che avete vissuto insieme a lui sia come un tesoro nascosto di cui si ha la certezza, che nessuno vi potrà rubare dal vostro cuore".

Parole rivolte alla famiglia, ai parenti ed agli amici di Federico Alabiso, il 16enne morto sabato sera, 27 febbraio, in un terribile incidente stradale. Così Don Giovanni Banchio, parroco di Dronero, ha iniziato la funzione.