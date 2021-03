Farigliano punta a creare un'area di sosta attrezzata a ingresso paese

Farigliano sogna di realizzare un'area attrezzata a ingresso paese, un intervento di sistemazione e riqualificazione che completerebbe il progetto relativo alla mitigazione del cavalcavia sulla provinciale 9, finanziato con 40 mila euro grazie al Bando Distruzione di Fondazione CRC.

Mentre si attende il via libera per l'inizio del lavori, l'amministrazione, che da tempo lavora per conservare il patrimonio artistico e valorizzare il paese, ha inoltrato richiesta di altri 40 mila euro a Fondazione CRC per la creazione di un'area di sosta nella zona inutilizzata adiacente al cavalcavia.