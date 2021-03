Ferma da un anno la musica dal vivo: la band Antiqua Fatis propone un flash mob online

Il 2020 è stato un anno da dimenticare.

Tra i settori più colpiti senza dubbio c’è quello della musica dal vivo.

Ci scrive la band cuneese Antiqua Fatis che lancia una proposta di flash mob online per tutti gli artisti:

Tra questi, quello della musica. Molti artisti locali vivono la musica come un hobby e una passione,purtroppo senza grossi guadagni. Molti altri con la musica invece ci lavorano, e da un anno a questa parte non ci si può più esibire dal vivo, suonare ai matrimoni, ricevere soldi alle manifestazioni e dai locali; c'è chi come noi non può nemmeno trovarsi per provare, perchè rispettiamo le regole e perchè viviamo distanti chilometri l'uno dall'altro. La zona gialla è durata troppo poco in Piemonte, senza consentire di fatto di ripartire.

E' servita appena appena per rivederci una sera, un istante, una schitarrata, due chiacchere e tre pezzi riprovati con entusiasmo dopo tanto tempo. Poi di fretta tutto finisce, incombono le 22, il coprifuoco, e una nuova giornata lavorativa è alle porte. Ora con l'ennesimo stop in zona arancione, noi come altri artisti, saremo sostanzialmente costretti ad appendere i propri strumenti al chiodo ancora per un pò.