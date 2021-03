Il Poliambulatorio Sociale di Fossano offrirà prestazioni psicologiche gratuite

Una nuova iniziativa a favore della popolazione fossanese, quella messa in atto dalla Caritas Fossano, con la collaborazione di Orientamente Fossano e Di.A.Psi Fossano. Nei locali messi a disposizione della Fondazione NoiAltri infatti, verranno offerte prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche gratuite.



La squadra di psicologi e psicoterapeuti, nel poliambulatorio di via Ricrosio 8, offriranno le loro competenze professionali alle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà economica. L’obiettivo è quello di arginare le discriminazioni economiche, per accedere al sistema sanitario, e combattere i rischi di un approccio stigmatizzante nei confronti di chi soffre di disturbi psicosociali.

“Incontrando le persone, presso il nostro centro di ascolto, abbiamo riscontrato diverse difficoltà e fragilità psicologiche dovute a questo momento - commenta il responsabile Caritas di Fossano Stefano Mana -. La Caritas Italiana, attraverso un bando, ha distribuito i fondi che ci hanno permesso di lavorare in questo ambito”.