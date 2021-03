L’iniziativa del Centro Famiglie di Fossano: un “Menù familiare” per imparare nuovi piatti di diverse origini

Un momento di incontro e di scambio tra persone di diversa origine ed età, quello proposto dal Centro Famiglie di Fossano. Il servizio comunale gestito dal Consorzio Monviso Solidale infatti propone, a marzo, il primo incontro di “Menù Familiari”: un momento per scoprire nuovi piatti in un contesto di convivialità .

Al fine di portare avanti questa iniziativa, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, verrà utilizzato il canale telematico Google Meet. Attraverso questa modalità sarà possibile entrare “in casa” dei cuochi per passione che, di volta in volta, insegneranno un piatto della propria tradizione. I partecipanti potranno apprendere la realizzazione della portata segnandosi i passaggi oppure realizzandolo insieme al cuoco/a, passo dopo passo.

La proposta di questo momento di convivialità nasce dalla volontà di offrire occasioni di incontro e confronto tra le persone, seppur a distanza, in questo periodo di relazioni sociali interrotte o limitate, offrire un momento di svago e di decompressione dallo stress quotidiano in leggerezza e compagnia. Primo appuntamento dunque per venerdì 5 marzo dalle 18 alle 19.30, quando i partecipanti potranno imparare come cucinare il casatiello napoletano.

Nel corso della videochiamata si potrà interagire, con il cuoco/a, attraverso domane e spiegazioni proprio come se si fosse intorno ad una grande tavola comune.

L’iniziativa è proposta all’interno del progetto “C’è campo” nell’ambito del bando FamigliARE, finanziato con il sostegno della Fondazione CRC. La partecipazione è gratuita ed è sufficiente prenotarsi scrivendo agli operatori del Centro Famiglie, Loredana e Massimo, al 3351273880 oppure alla mail centrofamigliefossano@monviso.it.

Gli iscritti riceveranno un link per partecipare su Google Meet.