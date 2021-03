Nuove misure restrittive, Ribezzo (Mondovì in Azione): "Gli autonomi non possono restare nell'ombra"

In Piemonte si rischia il ritorno alla DAD, con notevoli problematiche per studenti e famiglie, e anche il gruppo monregalese di Azione evidenzia la necessità di intervenire per tutelare i lavoratori autonomi.

"Il Governo Draghi ha già dimostrato, nei fatti, un cambio di passo. Ora non si fermi e, nell'assunzione di nuove misure, confermi l'attenzione alle categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi" - dichiara Alberto Ribezzo, coordinatore cittadino del movimento fondato da Carlo Calenda.

"Come 'Azione' abbiamo più volte evidenziato la necessità di maggiori tutele nei confronti di coloro i quali sono liberi professionisti, nei confronti degli imprenditori e dei lavoratori autonomi." - spiega Ribezzo - "In particolare, se le scuole dovessero tornare in DAD, che si dia subito il via al rifinanziamento dei congedi parentali e che ci sia un reale sostegno all'assunzione di babysitter".

Ribezzo focalizza poi l'attenzione su un altro tema importante: i vaccini.