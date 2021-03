Saluzzo, annullato il MercAntico di domenica

Il “MercAntico” dell’Antiquariato minore e dell’usato, previsto per domenica 7 marzo a Saluzzo, sarà annullato. La decisione in linea con le prescrizioni emanate in merito alle “attivita' culturali, eventi, cerimonie, riunioni” per la "zona arancione" quale è adesso il Piemonte.

In attesa del nuovo Dpcn e delle prossime indicazioni in merito al momento il secondo appuntamento del MercAntico che si terrà il 5 aprile, lunedì di Pasquetta in piazza Garibaldi è confermato.

In merito ai provvedimenti in vigore, si ricorda la risposta alla domanda? rientrano in essi le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.