Semaforo antismog: da domani stop ai Diesel Euro 5 in nove centri della Granda

Così come per la pandemia, il colore del Piemonte volge all’arancione anche con riguardo alle limitazioni alla circolazione stradale imposte dal meccanismo del cosiddetto semaforo antismog.



Il dispositivo – lo ricordiamo – è quello in vigore in forza dell’Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, che relativamente al settore trasporti la Giunta piemontese ha appena esteso a una settantina di centri.

Vi rientrano quindi tutti i comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, che nella nostra provincia sono quelli di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Fossano, Saluzzo, Savigliano e Mondovì, oltre che Alba e Bra, che già erano parte del monitoraggio attivo dall’autunno 2018.



Per oggi, mercoledì 3 marzo, valgono ancora i limiti disposti con la previsione Arpa pubblicata lunedì, che prevedeva il livello di allerta 0 (verde), limitato quindi alle sole limitazioni permanenti, per Alba e Mondovì, e il livello di allerta 1 (arancione), invece, per tutti gli altri centri.



Domani e venerdì, giovedì 4 e venerdì 5, varrà invece l’aggiornamento delle previsioni appena pubblicato dalla stessa Agenzia Regionale per l’Ambiente (qui: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/), che, come detto, ha previsto il livello di allerta 1 per tutti i centri piemontesi ricompresi nella misura.



Ricordiamo che, sempre con riguardo ai soli traporti, l’allerta arancione impone il divieto di circolazione delle auto fino gli Euro 5 Diesel compresi e dei veicoli commerciali fino a Euro 4. Si fermano anche i mezzi adibiti al trasporto di persone e merci Euro 1 e 2 benzina e Euro 1 Gpl e metano. Motocicli e ciclomotori si fermano fino all’Euro 1. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) il divieto di circolazione vale per i veicoli Diesel Euro 3 ed Euro 4.



Le misure vengono adottate dai singoli comuni interessati con apposite ordinanze, con le quali vengono definiti gli orari e le zone di interdizione alla circolazione. Per il dettaglio si rimanda quindi ai portali ai rispettivi portali web.