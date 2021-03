Trasporti e logistica, Mondovì in Azione: "Bene l'attenzione al tema, nelle prossime settimane ulteriori incontri di approfondimento"

Dopo primo incontro di approfondimento sul tema del polo logistico, organizzato da Mondovì in Azione, lo scorso 19 febbraio (leggi qui), il gruppo intende proporre altri incontri inerenti alla tematica.

"Il primo obiettivo del nostro impegno circa la tematica della logistica è stato raggiunto, il dibattito è vivo." - afferma Alberto Ribezzo, coordinatore del movimento di Carlo Calenda a Mondovì - "Siamo grati all'Assessore Gabusi per aver risposto in termini chiari alla interrogazione presentata dalla sua stessa maggioranza: sono gli stessi termini utilizzati dal Dott. Ezio Elia nell'incontro organizzato da 'Azione' lo scorso 19 febbraio. Continueremo ad organizzare incontri di approfondimento sul tema, guidati dalla volontà di essere obiettivi e concreti, caratteristiche non ascrivibili a forze politiche più abituate agli strilli".