Ciclismo: in Liguria prima gara della stagione per la Vigor Piasco

Domenica 28 febbraio i ragazzi della Vigor Piasco hanno disputato la prima gara di stagione: la gara nazionale giovanile Gran Premio d'Inverno presso Campochiesa di Albenga.

Esordienti ed Allievi si sono ritrovati già il sabato per tifare lo Juniores Pietro Mattio che dalle retrovie è riuscito ad agguantare uno stupendo settimo posto. La bella rimonta di Pietro ha caricato i giovani tifosi che nel pomeriggio hanno potuto vedere la gara degli Elite e farsi autografare la maglietta da Jordan Sarrou, campione del mondo in carica.

Domenica mattina erano pronti e grintosi alla partenza, nonostante il forte vento. I primi a partire sono gli esordienti del primo anno, classe 2008. Su 106 partenti i piaschesi hanno ottenuto buoni piazzamenti: dodicesima posizione per Pietro Solavaggione, 25a per Lorenzo Galvagno, 35a per Lorenzo Boccardo e 79a per Marco Biolatto. Più tardi sono partiti gli esordienti del secondo anno, Gioele Leone e Matteo Ricchiardi che si sono classificati rispettivamente 33esimo e 80esimo. Una buonissima prestazione è stata quella di Noemi Buttarelli: ottava tra le esordienti del primo e secondo anno.

Nel pomeriggio, per la categoria Allievi, ha corso Manuel Buttarelli, classificatosi 84esimo.

Un weekend all’insegna dello sport e dell’amicizia che ha permesso ai ragazzi, in questo periodo difficile, di dare sfogo alla loro fame agonistica.

Le gare in calendario, causa Covid, sono poche (solo quelle nazionali): è forte la speranza per un miglioramento della situazione così da tornare a gareggiare.