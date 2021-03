Ciclismo: varati i calendari provvisori della stagione piemontese 2021

Il Comitato Regionale piemontese della FCI ha varato i calendari relativi alla stagione ciclistica 2021.

Programmazioni ancora provvisorie, con il possibile inserimento di ulteriori manifestazioni ma anche sospese nel fragile equilibrio che l'attuale pandemia comporta.

IL MESSAGGIO DELLA FCI PIEMONTE

"Un grandissimo ringraziamento da parte della Dirigenza del Comitato Regionale va alle Società sportive organizzatrici che in un periodo così difficile investono ingenti risorse per permettere ai ragazzi e alle ragazze di ritornare a pedalare. La speranza che tutto possa riprendere senza ulteriori pause dovute ad aggravamenti della pandemia e conseguenti provvedimenti restrittivi delle Autorità è tanta e speriamo per tutti ben riposta."

LE DATE DELLE RIPARTENZE (Comunicato stampa FCI PIEMONTE)

I Giovanissimi riprenderanno a mulinare i pedali su strada il prossimo 18 aprile a Piasco (CN); sullo sterrato con le MTB inizieranno l’attività il 25 aprile a Canelli.

Nel settore strada, gli Esordienti inizieranno a correre a Revello (CN) il 2 maggio; gli Allievi li precederanno di un giorno, sempre a Revello; il giorno 11 aprile nella Novara Suno si sfideranno gli atleti Juniores, mentre il 14 marzo sarà una Corsa di interesse Nazionale a segnare l’esordio piemontese della categoria Elite/Under 23.

I Campionati regionali Esordienti ed Allievi si disputeranno a Piatto (CN) domenica 20 giugno. Lo stesso giorno la Piasco-Montezemolo assegnerà il titolo regionale per gli Juniores.

Per le categorie femminili strada, in Piemonte le Esordienti ed Allieve correranno a Villadossola (VB) domenica 8 agosto e replicheranno la domenica successiva a Fomarco. A Racconigi il giorno 19 settembre corsa riservata alle Donne Open.

Nel fuoristrada, sugli sterrati di Trino Vercellese, esordiranno nel XC tutte le categorie sia maschili sia femminili, esclusi i Giovanissimi: la manifestazione assegnerà anche i titoli di Campione regionale per gli Esordienti, gli Allievi e gli Amatori.Il giorno 2 maggio a Rocchetta Belbo (CN) prima gara enduro per le Ebike; la categoria enduro “muscolare” correrà domenica 9 maggio a Trivero.

Il settore cicloturistico si radunerà a Torino la prima volta il 28 marzo, mentre le prime sfide agonistiche amatoriali si svolgeranno l’8 maggio ad Agrate Conturbia (NO).

