Cade da un albero a Prunetto, 56enne in gravi condizioni

E’ in corso in questi minuti l’intervento che l'elicottero del 118 sta prestando sulle colline di Prunetto, in soccorso di un 56enne caduto da un albero.



Serie le condizioni dell’uomo, D. B., che all’arrivo dei soccorsi si presentava cosciente, ma che è stato giudicato in codice di gravità rosso a causa del politrauma subito per effetto della caduta.



L’uomo è stato portato all’Ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Sul posto stanno intervenendo anche i funzionari del Servizio Prevenzione Infortuni (Spresal) dell’Asl.