6 consigli per rendere la tua PMI più professionale

Dare vita a una nuova attività partendo da zero è sempre una sfida.

Ogni singolo elemento va creato e messo insieme agli altri, a cominciare dal nome dell’attività fino al sito internet.

Le piccole aziende sono spesso costrette a fare tutto questo con un piccolo e ristretto budget, senza un designer per il logo o gli addetti all’assistenza clienti.

Una volta mossi i primi passi, ci si rende conto che a risolvere molti dei problemi che una nuova impresa deve affrontare c’è il branding.

Il branding può essere visto come l’insieme delle attività e degli elementi che rendono unica un’azienda rispetto alle altre.

Nome, colori, tono comunicativo, storia e missione aziendali, con tutto quello che concorre a creare l’immagine di un’azienda agli occhi dei consumatori è branding.

Da dove cominciare? Dalle cose più semplici.

Logo

Cosa aiuta i consumatori a richiamare l’immagine complessiva di un’azienda meglio di un logo?

Il logo è il biglietto da visita di un marchio e oggi è considerato fondamentale per distinguersi dalla massa concorrenziale e attrarre nuovi clienti.

Deve essere professionale, avere i giusti colori con il giusto contrasto, va realizzato da un professionista e può contenere pittogrammi, o icone, che rendono più facile distinguerlo dagli altri, così che una volta stampato su penne e altri gadget promozionali possa risaltare.

Numero di Telefono

Nonostante oggi siano e-mail e post sui Social Media a dettare legge, il numero di telefono è ancora molto utile: i consumatori amano il contatto diretto, specialmente quando si tratta di risolvere problemi.

Un numero verde è preferibile rispetto a uno a pagamento, e l’assistenza telefonica deve sempre essere professionale, paziente e pronta a dare il massimo.

Biglietti da Visita: Sempre Utili

Si pensava che i biglietti da visita fossero obsoleti, e invece sono ancora utili sia nella fase di presentazione, sia come promemoria.

Logo aziendale e nome devono essere sempre ben visibili, ed è consigliato acquistarli da un’azienda che offra un servizio professionale per ottenere il risultato migliore.

Personalizzazione

Rendere unici gli elementi principali della tua impresa è importante.

Materiale di cancelleria, buste per la spedizione di informazioni e pacchi per spedire oggetti venduti andrebbero sempre personalizzati in modo professionale.

Chiunque nota la differenza tra una semplice busta di plastica e una speciale shopper in cotone personalizzata, o tote bag, che un negozio utilizza come strumento pubblicitario a basso costo.

Fai apporre logo e nome della tua impresa sulle buste spedizione personalizzate e su tutto ciò che verrà utilizzato dai clienti, e farai marketing, branding e un po’ di sana e semplice pubblicità alla tua attività.

Dominio e Sito Web

Il dominio internet è fondamentale perché deve essere unico, memorabile, breve, e deve identificare al meglio l’attività che rappresenta, oltre a essere supportato da un certificato SSL.

Creare un sito web è semplice al giorno d’oggi, ma può rivelarsi complicato anche utilizzando i web builder pensati per semplificare le cose.

Si può cominciare creando una pagina “su di noi”, che spieghi come e perché è nata l’azienda, da chi è composta, l’esperienza pregressa e tutto quel che può aiutare i consumatori a fidarsi di voi.

Grafica

La grafica di un sito può e deve fare la differenza.

I web designer migliori sono costosi, ma è meglio investire in qualcosa che dovrà durare a lungo sin da subito, piuttosto che cimentarsi in attività di cui si ha scarsa conoscenza.

La grafica ha il compito di aiutare la user experience, fornire una base per migliorare le conversioni o le lead generation, e anche distinguere il sito da tutti gli altri.

Foto

Che si tratti di un sito di e-commerce o di servizi, le foto devono essere di buona qualità.

Niente sembra meno professionale di un sito dall’aspetto casalingo, con foto a bassa risoluzione, scattate da angolature improbabili e che non rendono giustizia ai prodotti in vendita.

Acquistare una macchina fotografica può quindi rivelarsi più economico di tante visite che terminano senza acquisti.

Comincia da questi pochi step per dare da subito un aspetto professionale alla tua PMI.