Cresci nell'e-commerce con ITTweb, specialisti Magento al fianco dei merchant

Veloce, modulare e affidabile anche in situazioni di alto traffico, Magesquared è l’ecosistema omogeneo per negozi digitali che ottimizza la gestione delle vendite, automatizza i processi e incrementa il fatturato. Un progetto che porta la firma di ITTweb, software house fondata nel 2000 e specializzata nella realizzazione siti eCommerce Magento .

Magesquared è basato su Magento 2, la piattaforma di e-commerce più potente al mondo, ottimizzata per lo sviluppo di progetti complessi e che richiedono elevata scalabilità. A questa si aggiunge la tecnologia Progressive Web App di Vue Storefront, per un sito responsive, velocissimo e offline ready. Presenti anche i motori di ricerca evoluti cVetta e AccelaSearch.

Il primo, nativamente integrato su Magento e Prestashop, dispone di funzionalità per la ricerca intelligente, come gestione dei sinonimi, tolleranza agli errori e funzione “forse cercavi”. È multilingue, personalizzabile e disponibile anche per CMS in terze parti.

AccelaSearch invece risponde al concetto di motore di ricerca enterprise. Risultato di anni di studio su cVetta, dispone di funzioni innovative e analitiche mirate. Progettato mobile first, consente l’acquisto direttamente dai risultati di ricerca. Il layer realizzato in React è chiaro e intuitivo, per assicurare all’utente un’esperienza fluida e semplice, incrementando in maniera esponenziale sia gli acquisti d’impulso che il tasso di conversione.

Lo stack tecnologico di Magesquared comprende anche vtenext, il CRM con BPM e Marketing Automation, e Pimcore. Quest’ultimo consente l’ottimizzazione delle informazioni relative ai prodotti sui canali online e offline dell’azienda e la gestione degli assets aziendali tramite il DAM.

I progetti sviluppati con Magesquared sono sempre mobile first e completamente integrati con CRM, PIM, ERP, servizi di Marketing Automation e soluzioni di ricerca avanzata. Un approccio che riflette la volontà di ITTweb di accompagnare il cliente nel suo percorso di crescita nell'e-commerce, raggiungendo gli obiettivi fissati nel minor tempo possibile.

Per il cloud hosting la software house mette a disposizione un’infrastruttura ad alta affidabilità, colocata presso il più grande datacenter iperconnesso del Sud Europa: SUPERNAP. Il servizio consente di scalare virtualmente all’infinito, senza rallentamenti né blackout, nemmeno in situazioni di alto traffico.

Brother, Motoabbigliamento, Bosch, e Groupauto sono solo alcune delle aziende che hanno scelto ITTweb.