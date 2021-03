Il concetto della cipolla e come rendere efficace il sito web di una piccola impresa

In un mercato sempre più difficile e impervio a causa della Pandemia, oggi tute le aziende si chiedono se e come devono interpretare questo mercato ormai totalmente telematico.

In molti ci chiedono, devo fare un sito? Devo promuovermi di più? Perchè non vendo anche se ho fatto il sito web?

Abbiamo chiesto a Luigi Gambella esperto di comunicazione web ed ecco come ci ha risposto:

La strategia di un azienda che cerca i propri clienti nel web è fatta a strati.

Potremmo chiamarla “Strategia a cipolla”

Ognuno di questi strati che compone la nostra strategia rappresenta un elemento della nostra promozione. Nel concreto:

Google, Facebook, Instagram, Advertising, Tik tok, i siti ecommerce, sono tutti Strati di un sistema che ha nel proprio cuore il sito web .

Immaginate un corpo senza un cuore, ecco ora sapete quanto è importante un sito web.

La maggior parte dei proprietari di piccole imprese oggi sa di aver bisogno di un sito web. Ma quello che molti vorrebbero capire è come rendere questi siti web più efficaci.

Un sito web, ha lo scopo di attirare i consumatori verso la tua attività. Ma cosa fanno quei consumatori una volta che arrivano sul tuo sito web?

Forse ti chiamano o fanno capolino presso il tuo negozio fisico qualche volta. Non Male.

Ma ancora meglio, il tuo sito web stesso può effettivamente generare contatti e vendite per te con poche semplici modifiche.

Pronto per ottenere più vendite dal tuo sito web aziendale?

Ecco come renderlo più efficace.

Rendilo Bello e Facile da navigare

Innanzitutto, devi rendere il tuo sito Web di bell'aspetto. Un sito web dall'aspetto professionale fa un'ottima prima impressione, incoraggia gli utenti a rimanere sul tuo sito web più a lungo e presenta la tua attività come leader del settore.

In effetti, secondo Adobe, il 38% delle persone in uno studio ha affermato che smetterebbe di interagire con un sito Web se il contenuto / layout non fosse attraente.

Guarda l'esempio qui sotto. Il sito web a sinistra è disordinato e sembra datato. Ma il sito web a sinistra è elegante e moderno.

Non preoccuparti però; non devi spendere un sacco di soldi per un web designer per rinnovare il tuo sito. Se gestisci il tuo sito su WordPress, puoi scegliere tra migliaia di temi gratuiti e a pagamento che daranno al tuo sito web un aspetto professionale in un istante.

Rendi semplice contattarti

Molte piccole imprese elencano semplicemente il loro indirizzo, numero di telefono ed e-mail sul loro sito web. Ma devi fare in modo che i tuoi potenziali clienti possano contattarti facilmente. Molti preferiscono non prendere il telefono e chiamarti per fare una semplice domanda. In effetti, in un sondaggio di BankMyCell, il 75% dei millennial intervistati ha affermato di aver evitato le telefonate perché richiedono molto tempo.

Quindi, rendi più semplici le cose aggiungendo un semplice modulo di contatto al tuo sito web. Con un modulo di contatto sul tuo sito web, sarai in grado di generare più contatti per la tua attività offrendo ai visitatori del tuo sito web un modo semplice per mettersi in contatto con te.

I consumatori vogliono anche essere in grado di ottenere informazioni prima di effettuare un acquisto oppure quando è conveniente per loro. Quindi, considera anche l'aggiunta di una chat al tuo sito web. Oppure inserisci un chatbot per rispondere alle domande degli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando non ci sei.

Aggiungi prove sociali

Per incoraggiare i visitatori del tuo sito web a scegliere la tua attività rispetto a quella di un concorrente, aggiungi prove sociali al tuo sito web. Il termine è stato coniato da Robert Cialdini nel suo libro del 1984, Influence. Descrive un "fenomeno psicologico e sociale in cui le persone copiano le azioni degli altri nel tentativo di prendere una decisione per se in una data situazione". In altre parole, se mostri al mondo i tuoi clienti e clienti soddisfatti, è più probabile che i visitatori del sito web desiderino diventare anche tuoi clienti.

Amazon lo fa bene mostrando le recensioni dei clienti su tutti i prodotti venduti sul suo sito web.

Oltre a mostrare le recensioni dei clienti, puoi aggiungere prove sociali al tuo sito web sotto forma "Esperienze lavorative", testimonianze, una visualizzazione dei loghi dei tuoi maggiori clienti, dati sul numero dei tuoi prodotti venduti / clienti, contenuti generati dagli utenti, media copertura e altro ancora.

Apri un blog

Un altro elemento che renderà il tuo sito web più efficace è un blog. Un blog non solo aiuta ad attirare più visitatori sul tuo sito web, ma una volta che sono lì li incoraggia a diventare clienti.

Ricorda, il tuo blog aziendale non è un diario per condividere i tuoi pensieri. Devi scrivere contenuti che istruiscano, informino, convertano i tuoi lettori. Ad esempio, se hai una piccola attività di arredamento di interni e inizi a scrivere su un blog suggerimenti sull'arredamento d'interni, i

visitatori del tuo sito web potranno vedere che conosci bene il tuo settore. Se puoi dimostrare di essere un esperto nel tuo settore, sarà più probabile che diventino clienti paganti.

Includi un forte invito all'azione

Un errore comune che molti siti Web di piccole imprese commettono è non includere delle forti chiamate all'azione. Cosa vuoi che facciano i clienti esattamente?

Un invito all'azione specifica tale aspettativa ed è progettato per richiedere una risposta immediata. Senza questo chiaro invito, i visitatori del tuo sito web non saranno incoraggiati ad agire sul tuo sito; si guarderanno intorno, forse prenderanno un appunto mentale per chiamarti e poi passeranno a qualcos'altro.

Ad esempio, il sito Web di Tim.it(che vedi qui sopra) in uno spazio ristretto sono presenti 3 diversi tipi di invito all'azione nella home page che guidano i consumatori nella loro esperienza di acquisto. Quando un utente fa clic sul pulsante, viene indirizzato a una pagina per effettuare un acquisto, chiamare al telefono.

Non importa che tipo di attività hai, puoi creare un invito all'azione che funzioni per te. Il tuo invito all'azione potrebbe essere composto da una serie di frasi diverse come chiama ora, prenota un appuntamento, ottieni un preventivo e così via.

A te

Il tuo sito web non dovrebbe essere solo una scheda online per la tua piccola impresa. Piuttosto, dovrebbe aiutarti a generare lead e aumentare le vendite. Con questi suggerimenti su come rendere più efficace il sito web della tua piccola impresa, i visitatori del tuo sito web non si limiteranno a navigare ma si trasformeranno in clienti paganti.