Gioventù Nazionale: inaugurato il coordinamento cittadino di Mondovì

Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, annuncia la nascita del coordinamento cittadino di Mondovì. Il circolo sarà presieduto da Filippo Caramelli, che sarà affiancato dal Vice Alessandro Bertazzoli e dal Segretario Giacomo Giusta.

"É un progetto che sta nascendo grazie a giovani monregalesi volenterosi e accomunati da un preciso obiettivo: lo sviluppo della comunità. Per questa importante opportunità, ci tengo a ringraziare sentitamente il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni, il circolo Fratelli d’Italia di Mondovì e tutti coloro che hanno riposto in me una così grande fiducia. Mondovì ha delle potenzialità uniche sotto molteplici aspetti e sono certo che sapremo proporre nuove idee di buon senso sul tavolo politico, sempre nel solo ed esclusivo interesse della cittadinanza. La squadra che si sta formando è sempre più coesa, e di questo non posso che essere orgoglioso", dichiara Filippo Caramelli.

“Filippo farà un eccellente lavoro, dirigendo un gruppo di ragazzi appassionati e pronti a dar voce alle numerose richieste della cittadinanza”, dichiara Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale.

“Fratelli d’Italia, partito che più di ogni altri ha saputo interpretare con coerenza la tutela degli interessi degli italiani, è sempre più radicato nella nostra Provincia. Auguro a Filippo e a tutto il suo gruppo di giovani un ottimo lavoro. Sono certo che saprà avvicinare tanti ragazzi del territorio”, dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.

Chiunque desiderasse avere maggiori informazioni può visitare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com e la Pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo, o contattare via mail all’indirizzo fratelliditalia.provcuneo@gmail.com