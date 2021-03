Personale positivo al Covid: chiude per due settimane l'asilo a Rivoira di Boves

Due maestre e una collaboratrice positive al Covid. Per questo motivo l'asilo infantile Divina Provvidenza in frazione Rivoira di Boves ha sospeso l'attività per due settimane.

Nei giorni scorsi era risultato positivo un bambino ed era stata chiusa la sua sezione. I tamponi eseguiti sui piccoli dell'altra classe avevano dato esito negativo, ma ieri, martedì 2 marzo, le positività sul personale hanno fatto propendere per la chiusura.

Una decisione presa dall'Istituto, in accordo con il sindaco Maurizio Paoletti e l'Asl.