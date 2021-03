Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì oggi in campo contro il Volley Soverato per i quarti di finale di Coppa Italia

Scendere in campo con un solo obiettivo, quello della vittoria! La Lpm Bam Mondovì, oggi affronta il Volley Soverato, nella gara valida come quarto di finale di Coppa Italia. Le Pumine di Delmati sono reduci dalla pesante sconfitta in Pool Promozione con il Megabox Vallefoglia (3-0) ed hanno tutte le intenzioni di mettersi alle spalle il recente passo falso.

Una vittoria nel match odierno rappresenterebbe un autentico toccasana per le Pumine, che vedrebbero tra l’altro spalancarsi le porte delle semifinali. Avere la meglio del Soverato, tuttavia, non sarà un’impresa facile. La squadra allenata da Bruno Napolitano, appena tre giorni fa, ha superato il Green Warriors Sassuolo per 3-1, mettendo in mostra grinta e una condizione fisica più che ottima.

Il Soverato solo a gennaio si è messo alle spalle le positività al Covid-19 e nel mese di febbraio ha potuto disputare diversi recuperi, che hanno permesso alle calabresi di ritrovare un buon ritmo partita. Inoltre la formazione biancorossa dispone di un roster validissimo, nel quale spicca l’opposto statunitense Mikayla Shields. Senza dimenticare le schiaccitrici Chiara Mason e Silvia Lotti e la centrale Denise Meli.

Facile attendersi un Volley Soverato che venderà cara la pelle, per cercare di sovvertire i pronostici e guadagnare l’accesso alle semifinali. Le ragazze di Delmati, tuttavia, vogliono confermare il ruolo da protagoniste in questa competizione. Nelle tre precedenti esperienze di Coppa, infatti, il Puma ha ottenuto due finali ed una semifinale. Le due squadre si sono già affrontate nei quarti di Coppa Italia nella stagione 2017/2108.

In quella occasione le Pumine riuscirono ad avere la meglio delle calabresi sulle 3-0. Da ricordare che la vincente del match tra Mondovì e Soverato, affronterà la vincente del quarto tra Cutrofiano e Pinerolo. La Lpm giocherebbe l’eventuale semifinale in casa, mentre il Volley Soverato in trasferta.

Arbitri designati per questo incontro sono Simone Cavicchi (La Spezia) e Roberto Pozzi (Ticino-Sesia-Tanaro). Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale LVF-TV, con la cronaca affidata come di consueto a Daniel Ossino. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 19:30.