Obiettivo raggiunto! La Lpm Bam Mondovì ha superato il Volley Soverato per 3-0, guadagnandosi l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove mercoledì prossimo troverà l'Eurospin Pinerolo. Le Pumine hanno messo in campo la giusta aggressività, mostrando grinta e determinazione sia in fase difensiva che in attacco. Soddisfatto il tecnico Davide Delmati, che al termine dell'incontro ha commentato così la vittoria contro la formazione calabrese: