Cuneo: il progetto La Boa torna alla scoperta dei quartieri cittadini

La Boa continua il suo percorso online intitolato "Sì viaggiare… ma dai nostri quartieri", in un periodo in cui è difficile anche uscire dalla propria regione proviamo a scoprire il mondo attraverso il racconto, le esperienze e l’incontro con alcuni cittadini della città di Cuneo.

L'iniziativa nasce dal gruppo di lavoro attivo sui quartieri San Paolo e Cuneo Nuova, composto da alcuni cittadini e realtà del territorio, non intenzionati a fermarsi in questo periodo anzi, nonostante l’impossibilità di incontrarsi, continuando a proporre incontri tramite i quali mantenersi in contatto.

Lo scorso mese, sull’onda di alcuni incontri già proposti a dicembre in modalità online, LA BOA San Paolo - Cuneo Nuova ha lanciato sui social una call per chi volesse mettersi in gioco e condividere con altri le proprie esperienze di viaggio.

Così alcuni giovani hanno contattato LA BOA San Paolo Cuneo Nuova portando la loro esperienza di viaggio in giro per il mondo, nelle forme più diverse: zaino in spalla, percorso spirituale, a piedi.

Dalle loro proposte nasce la rassegna “Sì viaggiare, ma dai nostri quartieri”.

Gli incontri si terranno online alle ore 20.45 secondo il seguente calendario:

• giovedì 11 marzo, Viaggiabondando per il mondo una chiacchierata con Edoardo Vigo sulle sue esperienze da Backpacker (letteralmente “zaino in spalle”)

• lunedì 22 marzo, Eleonora Bernardi e Giacomo Saretti racconteranno del loro viaggio in Terra Santa

• giovedì 8 aprile, “Aotearoa: agli antipodi del mondo, benvenuti in Nuova Zelanda”, Stefano Boglioni ci descriverà la sua esperienza di vita in una delle più belle isole del continente oceanico

• lunedì 19 aprile, Alessia Pellegrino e Simona Cavallo ci porteranno sul Cammino degli Dei, un trekking sull’Appennino Tosco-Emiliano partendo da Piazza Maggiore a Bologna e arrivando in Piazza della Signoria a Firenze