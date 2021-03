Volley maschile: dalla Serie C all'U13, il punto sulle formazioni targate BAM Mercatò Cuneo

Un’altra giornata ricca di gare e risultati per il settore giovanile BAM Mercatò Cuneo. Giornata di riposo per i ragazzi di coach Salomone in U19, ma non in serie C (3-1 contro Savigliano nell'anticipo dell'8^giornata). Vince agilmente l’anticipo infrasettimanale a Canelli l’U17 Rossa di Revelli e Alivesi così come i colleghi dell’U17 Bianca in casa con i pari età del Villanova Mondovì. Ancora un derby interno per le U15 cuneesi, questa volta protagoniste la Blu e la Rossa, trasferta monregalese invece per la Bianca. Infine, in scena a Savigliano il primo concentramento Under 13.

Serie C

Prosegue vittoriosa la BAM Mercatò Cuneo che anticipa l’incontro dell’8^ giornata, ospitando il Cogal Volley Savigliano. Dopo un primo set ceduto ai vantaggi, i ragazzi di coach Salomone si aggiudicano il match per 3-1. Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Rainero e Giokicaj centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Giordano (L).Coach Bogliacini ha schierato: Polizzi palleggio, Osella opposto, Cravero e Alasia al centro, Calcagno D. e Bergesio schiacciatori; Robutti / Calcagno S. (L).

Al termine dell’incontro coach Giorgio Salomone: «Partita molto combattuta contro i cugini del Savigliano, arrivati a Cuneo per portare a casa la posta intera. Abbiamo messo in campo buona parte della panchina, che ha risposto con una buona prova generale».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà sabato 6 marzo alle ore 18.00 al PalaITIS di Cuneo contro il Villanova/vbc Mondovì. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Anticipo 8^ Andata (27/02/2021) – Regular Season Serie C maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo - Cogal Volley Savigliano 3-1 (24-26/25-17/25-21/25-19)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 4, D’Amato 11, Rainero 13, Gjockikaj, Vergnaghi 16, Chiapello 16; Giordano (L); Rado 1, Pellegrino2, Cardona 2, Falco. N.e. Agapitos, Quaranta. All.: Giorgio Salomone Aiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone Arbitro: Loris Chiaramello.

Under 17

Anticipo infrasettimanale per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa allenata da Francesco Revelli e Paolo Alivesi, che portano a casa 3 punti netti dalla trasferta con il Pvb Under 17 M Canelli. Lo starting six Cuneo Rossa: Marino palleggio, Bertolino opposto, Macario e Chiaramello centro, Armando e Cavallotti schiacciatori; Quintani (L).

Coach Gualanoi ha schierato: Balocco palleggio, Neri opposto, Auteri e Truffa centro, Panno e Fossa schiacciatori; Rinaldi (L).

Al termine dell’incontro coach Francesco Revelli: «Partita a senso unico, contro un avversario ancora acerbo. Positivo il contributo di Camia (U15) ed efficace Macario in attacco. Bene tutta la rosa convocata che ha dato il proprio contributo al risultato finale».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà domenica 7 marzo alle ore 10.30 in trasferta ad Asti.

2^ Giornata (25/02/2021) – Under 17 maschile

Pvb Under 17 M Canelli - BAM Mercatò Cuneo Rossa 0-3 (7-25/14-25/20-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino 1, Bertolino 7, Macario 12, Chiaramello 5, Armando 16, Cavallotti 3; Quintani (L); Brugiafreddo 4, Camia 3, Bisotto S. (K).I All.: Francesco RevelliII All.: Paolo Alivesi Arbitro: Roberta Pagliano.

Domenica al PalaITIS in diretta streaming sul canale YouTube del Club biancoblù, invece, la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca dei coach Giovanni Tavella e Nadia Chiri ha ospitato i colleghi del Villanova/vbc Mondovì aggiudicandosi il match in 3 set. Lo starting six Cuneo Bianca: De Lucia palleggio, Giraudo opposto, Vesuvio e Coppa centro, Cavallo e Cordero schiacciatori; Giordano M. (L).

Coach Giovanni Tavella: «Nel primo set i ragazzi sono partiti un po’ timidi, rischiando anche qualcosa di troppo nel finale. Più concentrati e precisi nelle frazioni successive. Tutti i ragazzi hanno contribuito attivamente al risultato finale. MVP Matteo Cordero con 9 punti messi a segno, mentre una nota di merito va a Giacomo Anfossi che nel 2° set ha realizzato ben 5 ace consecutivi e ci ha permesso di ribaltare una situazione iniziale di – 5 punti rispetto ai monregalesi».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà domenica 7 marzo alle ore 10.30 al PalaITIS di Cuneo contro il Mercatò Alba. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

2^ Giornata (28/02/2021) – Under 17 maschile

BAM Mercatò Cuneo Rossa - Villanova/vbc Mondovì 3-0 (25-22/25-20/25-13)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca: De Lucia (K), Giraudo 6, Vesuvio 8, Coppa 6, Cavallo , Cordero 9; Giordano M. (L); Anfossi 5, Falco L. , Delfino 1, Sciolla 3, Vigna (L).I All.: Giovanni TavellaII All.: Nadia Chiri Arbitro: Gianfranco Savettiere.

Under 15

Ancora un derby interno per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa, che nella seconda giornata del campionato Under 15 ha affrontato da ospite la compagine Blu di coach Frison. Anche in questa occasione la formazione cuneese di punta, allenata da Feula e Garro ha avuto la meglio. Lo starting six di Cuneo Blu: Bettahi palleggio, Pinardi opposto, Grosso e Maiorano centro, Arneodo e Giordanengo schiacciatori; Giraudo (L). La compagine Rossa scende in campo con: Marino e Vergnaghi doppio palleggio, Arnaudo e Sciandra centro, Bellanti e Costanzo schiacciatori; Rocchia (L). Al termine dell’incontro coach Diego Frison: «L’approccio alla gara è stato buono, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma devo dire che i primi due set hanno dimostrato una certa crescita del collettivo. Ovviamente siamo consapevoli che dal punto di vista dell’attenzione al gioco ci manca ancora qualcosa, ma queste sono le partite che servono per fare esperienza e crescere. Una menzione la merita il libero Alessandro Giraudo, che arriva e milita nell’U13, anche perché è alla seconda partita giocata 6 vs 6 e si è ben disimpegnato in un ruolo difficile come il libero. Nel prossimo weekend ci aspetta la trasferta a Mondovì, altro bel test».

Coach Samanta Feula: «Una vittoria piena, bene l'ingresso da parte di tutti e sempre ottimi gli spunti su cui lavorare. Al momento non riusciamo ancora a esprimere la nostra miglior pallavolo, abbiamo bisogno di giocare tante partite, che è ciò che più di tutto ci è mancato. Col tempo i ragazzi si scioglieranno e giocheranno sempre meglio, rendendo più fluidi alcuni ingranaggi».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu sarà Sabato 6 marzo alle ore 14.30 in trasferta a Villanova Mondovì, mentre la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa giocherà in casa al PalaITIS di Cuneo Sabato 6 marzo alle ore 15.00 con il Volley Savigliano. Le partite si svolgeranno a “porte chiuse” e quella casalinga dei biancoblù sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

2^ Giornata (27/02/2021) – Under 15 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu – Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa 0-3 (18-25/17-25/8-25)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu: Bettahi, Pinardi, Grosso, Maiorano, Arneodo, Giordanengo; Giraudo (L); Viale, Nacca, Cuniglio, Giraudo. N.e. Lerda.I All.: Diego Frison Aiuto All.: Roberto Pansa Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino, Vergnaghi, Arnaudo (K), Sciandra, Bellanti, Costanzo; Rocchia (L); Rainero, Camia, Pellegrino, Peano, Pantaleo, Ballario (L). I All.: Samanta FeulaII All.: Marco Garro Arbitro: Alessandro Donadio

Trasferta insidiosa per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca contro una compagine ben rodata, qual è quella monregalese. Tuttavia i ragazzi di Macagno e Ciccone mostrano carattere e si guadagnano ogni punto realizzato.Il sestetto di partenza Cuneo Bianca ha visto schierati: Girardi e Dalmasso doppio palleggio, Verra e Bertone centro, Drocco e Giraudo schiacciatori; Miglietti (L).

Al termine dell’incontro i coach Maurizio Macagno e Matteo Ciccone: «Abbiamo giocato contro una squadra che da 3 anni gioca insieme al completo e sebbene del 2006 con individualità fisiche importanti che sbagliano poco. Buona prova dei nostri ragazzi, siamo molto contenti in quanto stanno crescendo e i punti fatti non ci sono stati regalati da errori, ma conseguiti».

Giornata di riposo per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca che tornerà in campo Sabato 13 marzo alle ore 15.30 in casa con la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu.

2^ Giornata (27/02/2021) – Under 15 maschile

Villanova/vbc Mondovì – Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca 3-0 (25-13/25-16/25-20)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca: Girardi, Dalmasso, Verra, Bertone, Drocco, Giraudo; Miglietti (L); Siani, Olomo, Masoero. N.e. Margaria, Fino. I All.: Maurizio Macagno II All.: Matteo Ciccone Arbitro: Ciro Gola, Francesco Antonio Crabolu.

Under 13

Primo concentramento della stagione per le 3 squadre Under 13 del Cuneo Volley. Ben 9 le partite disputate dalle compagini Rossa, Bianca e Blu della BAM Mercatò Cuneo a Savigliano contro le due formazioni di casa.

Volley Savigliano Bianca - Bam Mercato' Cuneo Bianca1-2 (5-15/15-14/7-15)

Bam Mercato' Cuneo Bianca - Volley Savigliano Blu1-2 (11-15/15-14/8-15)

Bam Mercato' Cuneo Bianca - Bam Mercato' Cuneo Blu3-0 (15-13/15-10/15-9)

Bam Mercato' Cuneo Bianca - Bam Mercato' Cuneo Rossa0-3 (5-15/8-15/6-15)

Volley Savigliano Blu - Bam Mercato' Cuneo Blu3-0 (15-2/15-5/15-8)

Volley Savigliano Bianca - Bam Mercato' Cuneo Rossa0-3 (2-15/4-15/5-15)

Volley Savigliano Blu - Bam Mercato' Cuneo Rossa0-3 (7-15/6-15/11-15)

Volley Savigliano Bianca - Bam Mercato' Cuneo Blu1-2 (13-15/15-13/10-15)

Bam Mercato' Cuneo Blu - Bam Mercato' Cuneo Rossa0-3 (3-15/4-15/4-15).

La prossima giornata di concentramenti U13 sarà domenica 21 marzo dalle ore 14.00 al PalaITIS: le formazion BAM Mercatò Cuneo ospiteranno il Villanova Volley.