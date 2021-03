Coldiretti, sabato a Cuneo "La salute è donna": mangiar bene e prevenzione di Campagna amica

Alimentazione e stili di vista sani sono un binomio che sta a cuore a Donne Impresa Coldiretti, per questo il movimento, in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Cuneo, organizza, sabato 6 marzo in entrambi i mercati cuneesi di Campagna Amica, in Piazza della Costituzione e in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), un’iniziativa dedicata interamente al pubblico femminile per sensibilizzare su prevenzione e sane corrette abitudini alimentari.



“Con il movimento Donne Impresa – afferma Monia Rullo Responsabile Provinciale – ci impegniamo principalmente a promuovere iniziative orientate alla crescita delle imprenditrici agricole che, è bene ricordarlo, rappresentano circa il 12% delle oltre 15.000 imprese cuneesi a conduzione femminile. In particolare quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna, vogliamo condividere insieme alla LILT, l’importanza della prevenzione primaria che dipende soprattutto da noi e dalle nostre scelte: corretti stili di vita e sana alimentazione sono gli ingredienti principali, è sicuramente un investimento importante e poterlo fare con il mondo dell’agricoltura a Km 0 ne aumenta la valenza”.



Mangiare in modo corretto ed equilibrato, fare attività fisica e tenere sotto controllo peso e indice di massa corporea sono la premessa di un organismo sano e in forma.



“L’8 marzo è la giornata internazionale della donna – dichiara Patrizia Manassero, Presidente LILT Cuneo – partecipiamo con entusiasmo a questa iniziativa di Coldiretti e Donne Impresa dedicata alla salute e alla prevenzione dei tumori femminili, come quello al seno che è tra i più frequenti. Si può ridurre il rischio di ammalarsi con comportamenti attenti ed una buona prevenzione, perché prima è sempre meglio. Ricordo che si possono prenotare presso la LILT di Cuneo ecografie per la prevenzione dei tumori femminili al numero di telefono 0171.697057”.



Tutte le donne che visiteranno i due i mercati cuneesi di Campagna Amica, riceveranno un omaggio floreale.



Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it