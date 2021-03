Dall’ 8 marzo riprendono i corsi dell’Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo a Ceva e Farigliano

Mentre l’attività su Mondovì, con esclusione dei primi 15 giorni di lockdown a novembre, non si è praticamente mai fermata (sport individuale, non di contatto, all’aria aperta e quindi a basso rischio di contagio) e la ripartenza per tutte le categorie al Polo di Carrù si è completato a gennaio, il Polo Cebano ha dovuto subire uno stop forzato e prolungato.

La situazione era già complicata in autunno con l’indisponibilità causa Covid degli impianti sportivi dell’Oratorio Borsi e la nuova location individuata nello Sferisterio “Ferro Bialera” devastata dall’alluvione di ottobre. Grazie al Comune di Priero che ha messo a disposizione gli impianti sportivi, i corsi erano, comunque, ripresi fino alla nuova chiusura emergenziale.

Con l’avvicinarsi della primavera, l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, consapevole anche della valenza sociale delle proprie iniziative, ha programmato per il 9 di marzo una nuova ripartenza dei corsi per i bambini delle elementari, per i ragazzi delle scuole medie e del primo anno delle superiori.

I giorni saranno fissi: tutti i martedì e i giovedì dalle 17 alle 19 preso il campo a 7 di Priero fino al termine delle lezioni scolastiche; inoltre verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di frequentare anche gli allenamenti in pista a Mondovì. Nella stessa settimana sarà riattivato anche il Polo sperimentale di Farigliano vista la buona partecipazione nei mesi di settembre e ottobre: un solo appuntamento, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, agli impianti Borgo S. Cassiano, con la possibilità di usufruire anche di Carrù per il recupero delle lezioni.

“Intendiamo a ringraziare le amministrazioni comunali di Priero, di Carrù e Farigliano – commenta il presidente Fabio Boselli - per la disponibilità degli impianti e della fattiva collaborazione instaurata: senza sarebbe molto più difficile per noi proporre l’attività. Ringrazio anche i nostri dirigenti Marco Chiecchio per il carruccese e Gianluca Guffanti per l’area Cebana per il costante impegno anche, e soprattutto, in questi momenti così complicati.”

Per informazioni dettagliate contattare la segreteria via mail segreteria@atleticamondovi.net o chiamare 0174.33.92.55; Marco Chiecchio 339.30.86.561 (Polo di Carrù), Gianluca Guffanti 329.76.57.322 (polo di Ceva), Elena Conterno 327.17.80.265 (Polo di Farigliano) o visitare il sito www.atleticamondovi.net.