"Abbiamo difficoltà a sapere dei nostri congiunti ricoverati": il Tribunale del Malato di Saluzzo segnala lamentele dei parenti

"Abbiamo difficoltà ad avere informazioni dei nostri parenti una volta entrati in ospedale, dopo l’accettazione in Pronto Soccorso“. La segnalazione raccolta dal Tribunale del malato di Saluzzo, è stata inoltrata (dopo la telefonata all’Urp) alla direzione sanitaria del Distretto Saluzzo-Savigliano, all’attenzione del dottor Giuseppe Guerra, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 nell’Asl Cn1.

“Abbiamo portato all'attenzione queste criticità che ci sono state segnalate da parenti di ricoverati che non riuscivano a sapere dello stato di salute del congiunto e del reparto in cui è stato trasferito – informa la responsabile Tdm Saluzzo Barbara Orusa - Nonostante il nostro sportello non sia aperto, in quanto il locale, al piano terreno del nosocomio, è stato destinato ad altro uso a supporto del polo Covid, abbiamo raccolto telefonicamente le segnalazioni, grazie al nostro recapito telefonico (depositato in portineria) che è sempre attivo.

La responsabilità non è esclusiva del Pronto Soccorso, abbiamo sottolineato nella lettera, bensì piuttosto dalla mancanza di una struttura specifica, da individuare , che potrebbe in modo organizzato e continuativo, fornire informazioni relative al reparto dove il malato è stato fisicamente ricoverato. Soprattutto in questo momento in cui l’accesso al nosocomio è limitato alle sole situazioni di stretta necessità in aiuto a minori, a soggetti disabili o fragili".

La risposta al Tdm di Saluzzo è arrivata tempestivamente con una lettera firmata dal dottor Giovanni Siciliano che ha ringraziato per la segnalazione e le proposte, comunicando quanto la Medicina d'Urgenza ha già messo in atto, in questa direzione durante l’ emergenza Covid. “Una situazione che ha ulteriormente acuito le problematiche segnalate dal Tdm, in considerazione dei ritmi e dei volumi di attività che, ancora oggi, caratterizzano il processo di lavoro di un'area critica come il Dea”.

In allegato la nota informativa redatta alcuni mesi fa dal dottor Pinelli, Direttore della Medicina d'Urgenza, per informare su questo aspetto i famigliari dei pazienti accettati in DEA.

Nella nota si evince la possibilità per i congiunti di ricevere notizie sullo stato di salute direttamente dai medici della struttura, al telefono, dopo le 15, quando è più completo il quadro del paziente. Le situazioni di emergenza-urgenza verranno comunicate con la massima tempestività.

Nel contempo, segnala ancora la responsabile Tdm, la Direzione sanitaria informa che si sta valutando con altri servizi interessati (ad esempio l’Ufficio Qualità) la possibilità di istituire una fascia oraria di disponibilità, "tesa a raccogliere le istanze di informazioni relative al percorso del paziente e altri fabbisogni da parte dei congiunti".

Sempre il Tdm saluzzese, rileva in questo momento un miglioramento della situazione informativa.