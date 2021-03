Cuneo pronta a presentare il suo nuovo calendario interreligioso

La presentazione ufficiale si terrà sulla piattaforma Zoom venerdì 5 marzo alle 12, in un incontro aperto agli studenti e al personale scolastico cittadino che vedrà anche la presenza degli esponenti delle principali confessioni religiose presenti a Cuneo. Si potrà seguire l'incontro anche sulla pagina Facebook del Tavolo delle Associazioni .

Un modo per augurare a tutti i cittadini di Cuneo un 2021 di pace, nonostante tutto. E' questo lo spirito dietro l'ultima edizione del calendario interreligioso della città di Cuneo, realizzato dal gruppo di lavoro facente capo all'associazione Orizzonti di Pace.

"È un ulteriore passo sulla via del cammino interreligioso intrapreso alcuni anni orsono in occasione della manifestazione Isoladimondo – dicono i partecipanti al gruppo di lavoro - . Là si presentavano in un suggestivo momento di spiritualità le principali religioni presenti nella nostra città. Con questa iniziativa il percorso inaugurato può procedere e consolidarsi".