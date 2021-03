Farigliano, iniziati i lavori di consolidamento a Naviante (FOTO)

Sono iniziati in questi giorni i lavori di consolidamento del versante in località Naviante, a Farigliano.

Il costo totale dell'intervento, di 236.225,46 euro, è stato interamente finanziato con un contributo del Ministero dell'Ambiente. L'incarico è stato affidato alla ditta TERRA.CON srl di Poirino che si è aggiudicata la gara d'appalto.

Un intervento importante e voluto da tempo che riguarda la messa in sicurezza del versante, assoggettato da eventi franosi e il ripristino della viabilità. Contemporaneamente il comune sta lavorando per terminare gli interventi dell'altro versante in frana, in località Vaiano, la cui prima parte è stata conclusa a fine gennaio.