Tratta Trofarello-Cavallermaggiore, lavori di potenziamento e bus sostitutivi dal 6 al 10 marzo

Interventi di potenziamento infrastrutturale sono programmati, dal 6 al 10 marzo, nella tratta Trofarello-Cavallermaggiore.

Gli interventi, per un investimento di circa un milione di euro, rientrano nei lavori di riclassificazione la linea Trofarello-S. Giuseppe di Cairo che, insieme alle fasi successive, consentiranno l’aumento del carico massimo consentito sulla linea. In particolare, è previsto un importante intervento di consolidamento strutturale al sottovia situato nel Comune di Villastellone, saranno sostituiti alcuni attraversamenti idrici ferroviari ammalorati, con demolizione dei manufatti esistenti e posa in opera di nuove strutture in stazione a Cavallermaggiore e nelle tratte Cavallermaggiore-Savigliano e Savigliano-Fossano.

Per consentire le attività di cantiere che saranno operative h24, dal 6 al 10 marzo 2021, i treni regionali subiranno variazioni come di seguito dettagliato:

Sfm4 Torino Stura – Alba treni cancellati e sostituiti con bus tratta Trofarello - Alba

Sfm7 Torino Stura – Fossano treni cancellati e sostituiti con bus tratta Trofarello – Fossano

Torino – Savona – Ventimiglia treni cancellati e sostituiti con bus tratta Torino - Fossano

Torino – Cuneo treni cancellati e sostituiti con bus nella tratta Torino a Fossano

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.