Serie D: il Bra ha un nuovo numero 9, ecco Pierluigi Cappelluzzo

Il Bra ha "il suo" nuovo numero 9. La società giallorossa del presidente Giacomo Germanetti, ha siglato l'accordo per le prestazioni sportive dell'attaccante centrale Pierluigi Cappelluzzo.

Nato a Montepulciano (Siena) il 9 giugno 1996, ha dato i primi calci al pallone nel Settore Giovanile del Siena. Proprio con la maglia bianconera dei senesi (allenati da Mario Beretta), esordisce in Serie B l'8 febbraio del 2014 a Bari: finisce 2-1 per i pugliesi, ma la rete dei toscani porta la firma di Cappelluzzo. Passa all'Hellas Verona (tra Primavera e Serie B) e successivamente viene girato, in prestito, a: Pescara, Imolese e Pistoiese (tra B e C). Viene, anche, convocato nell'Italia Under 20. Mette a segno gol importanti e, soprattutto, cresce molto umanamente e calcisticamente. Nella prima parte della stagione in corso, ha indossato la maglia della Viterbese (Serie C).

Pierluigi si è già allenato agli ordini dello staff tecnico di mister Fabrizio Daidola e insieme ai nuovi compagni; è a disposizione per il derby piemontese con il Casale, in programma domenica 7 marzo (ore 14,30) all'Attilio Bravi.

"Il Bra calcio sottolinea e ringrazia il lavoro svolto dal direttore sportivo Marco Moretti, per quest'ultima operazione in entrata. Con l'occasione, la società si congratula con il suo DS Moretti per il grande impegno che ha messo in campo già dal maggio scorso, per l'allestimento della rosa, e per la grande sinergia con lo staff tecnico e dirigenziale".