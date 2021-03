Dopo lo sfratto, i Carabinieri di Costigliole Saluzzo traslocano a Verzuolo

I Carabinieri di Costigliole Saluzzo hanno traslocato a Verzuolo.

I militari, nei giorni scorsi, hanno lasciato la storica sede di via Savigliano, per trasferirsi nei locali che già attualmente ospitano la stazione dell’Arma verzuolese.

Da anni, infatti, pendeva sui locali dello stabile di Costigliole Saluzzo uno sfratto. Una situazione analoga a quella di Bagnolo Piemonte, dove i Carabinieri, tempo fa, si sono trasferiti nella palazzina un tempo sede del Corpo Forestale dello Stato, in via Fiorita, nella vicina Barge.

“Si tratterà di una soluzione temporanea – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma – che certamente non priverà i territori di Costigliole Saluzzo, Piasco e Rossana, delle fondamentali funzioni di presidio, vigilanza e prossimità svolte dai Carabinieri”.

I militari erano di stanza a Costigliole Saluzzo, nella storica caserma di via Savigliano, sin dal 1959. Una sede che, per forza di cose, hanno dovuto lasciare: “continueranno a svolgere il proprio servizio nell'area di competenza – rimarcano dall’Arma – attraverso le quotidiane pattuglie per il controllo del territorio.

Sarà inoltre garantito un servizio di accoglienza dei cittadini e di ricezione denunce presso i locali dell'ex Ufficio Anagrafe del comune di Costigliole Saluzzo”. La stessa soluzione, anche in questo caso, adottata per Bagnolo Piemonte.

Lo sportello nei locali del Municipio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12: il personale addetto potrà essere contattato all'utenza telefonica del Comune, seguendo le indicazioni della voce guida.

Per ogni altra esigenza, invece, o per semplici informazioni, i cittadini potranno anche recarsi alla Stazione Carabinieri di Verzuolo, piazza Martiri della libertà, tutti i giorni (festivi compresi), oppure potranno continuare a contattare i Carabinieri di Costigliole Saluzzo alla stessa utenza telefonica.