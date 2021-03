Doppler: una realtà italiana nel campo della sicurezza e automazione

Una realtà tutta italiana nel settore dell'automazione e della sicurezza è la Doppler Srl. Quest'azienda è stata fondata da Franco Campagnaro nel 1982, e negli anni è diventata uno dei punti di riferimento nella zona del nord ovest dell’Italia, nel mercato della distribuzione dei sistemi della sicurezza, antincendio, antintrusione, videosorveglianza, networking e climatizzazione fissa.

Doppler.eu opera sul territorio con 7 filiali così distribuite: Moncalieri (Torino), Venaria Reale (Torino), Alessandria, Asti, Imperia, Genova e Cuneo. Questa realtà con tutte le sue filiali si afferma in crescita costante ed è anche un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore che cercano dei prodotti di alta qualità, innovativi e soprattutto sostenuti anche da una consulenza tecnica qualificata.

Settori di competenza e marchi di alta qualità

Nel campo della sicurezza, Doppler fa affidamento su marchi di altissima qualità come Inim antintrusione, Inim antincendio, Ajax, Avs-electronics, Hikvision, General, Fadini, Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso, Zyxel.

Senza dimenticare i suoi nuovi prodotti in catalogo come il nuovo Inim Prime 3.0 un sistema antintrusione di altissima qualità tecnica e pensato per rispondere in modo ottimale anche ai sistemi di domotica. Un altro prodotto innovativo è Ajax il sistema di sicurezza più efficiente di tutta l’Europa con numerosi feedback positivi e premi nel corso del tempo.

Nel suo catalogo doppler vanta anche i sistemi antincendio Inim. Novità del settore è l'app Inim Fire ideata per la gestione dei sistemi antincendio di Inim!

Inim Fire è rivolta sia ai professionisti (manutentori / installatori) che agli utenti finali (Responsabili di impianto, responsabili della sicurezza ecc.) e fornisce funzioni indispensabili per una gestione degli impianti sicura, veloce e professionale tagliate su misura per entrambe le figure.

Oltre a sistemi di altissima qualità, Doppler è una delle realtà più importanti nel nord-ovest italiano, anche grazie alla sua garanzia nel campo del supporto e anche di approvvigionamento delle risorse. L'azienda è un interlocutore ideale per le ditte installatrici grazie alla competenza ed esperienza del suo team e degli esperti che si affiancano loro per soddisfare appieno le esigenze di progettazione.

Tra i principali settori operativi offerti da Doppler ci sono:

Sistemi antintrusione: sistemi di sicurezza per le abitazioni private, edifici pubblici, edifici commerciali, sistemi antifurto, barriere perimetrali, nebbiogeni.

sistemi di sicurezza per le abitazioni private, edifici pubblici, edifici commerciali, sistemi antifurto, barriere perimetrali, nebbiogeni. Sistemi per la rilevazione di incendi e fughe di gas

per la rilevazione di incendi e fughe di gas Barriere d'aria e climatizzazione fissa, pompe di calore, vrf

Apparati passivi e attivi nel campo del networking

Sistemi per la domotica, per il controllo remoto degli impianti sia in ambito commerciale sia in ambito privato

Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

Un team esperto e sempre aggiornato

Doppler ha deciso di fondare la sua azienda su tre pilastri specifici ossia: supporto, aggiornamento ed esperienza.

Il team che sostiene i clienti sia nel campo aziendale sia nel settore privato, è altamente professionalizzato, conosce le ultime tecnologie e lavora al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste formulate.

I clienti infatti vengono accompagnati in fase di sviluppo fino all’assistenza post-vendita. Gli esperti sono impegnati costantemente nello studio di soluzioni che siano di alto profilo, infatti si occupano anche della progettazione e non solo dell’installazione dei sistemi, e nell’affiancamento delle ditte installatrici.

Il team di tecnici si aggiorna in modo costante sotto il profilo commerciale e tecnico, ma anche sulle regole che vengono dettate dalle varie normative e anche sui vincoli ai quali bisogna attenersi.

Doppler per riuscire ad aiutare tutti i professionisti che hanno bisogni ed esigenze particolari per esercitare la loro attività, ha investito anche nel campo della logistica. Infatti, presenta un magazzino molto ampio che pone a disposizione di questi una gamma molto ampia di prodotti che possono usufruire di conseguenza di consegne puntuali e veloci.

Infine, l’azienda adorna il suo profilo di alta qualità grazie alla sua associazione all’ANIE Sicurezza, un'associazione che all’interno della Federazione ANIE, raggruppa gli operatori principali nel settore della sicurezza, antintrusione, sicurezza antincendio, building automation e controllo degli accessi che si trovano in Italia.

CONTATTI:

DOPPLER SRL, via Curiel 14 – Moncalieri (To)

Tel. 0116408711 – info@doppler.eu