I migliori consigli per la gestione di una strategia social

Stai attualmente operando online e hai difficoltà ad attirare nuovi clienti? Ebbene, la soluzione sta nella gestione dei profili social. Mantenerli statici non ti porterà da nessuna parte. Dovrai continuare a modificarlo per aumentare il coinvolgimento. Ecco alcuni suggerimenti per te:

Progettare gli obiettivi della campagna

La gestione dei social media può avere successo solo se hai stabilito obiettivi corretti e precisi. Sarebbe utile se non mirassi mai a qualcosa che non rientra negli obiettivi dell'attività. Ad esempio, se il tuo marchio ha bisogno di crescita, devi progettare obiettivi che contribuiranno ad aumentarlo. Quindi, come farai a inventarli senza perdere la traccia? Bene, tienili "SMART"! Ciò significa che dovrebbero essere specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e tempestivi. Questa è l'unica miscela che devi ricordare quando sei nella fase di pianificazione. Se desideri un lavoro relativo alla gestione dei social media, utilizza i servizi di scrittura di curriculum.

Ecco alcuni esempi per vedere di persona come la differenza tra obiettivi buoni e cattivi:

Un cattivo obiettivo che tende a fallire: indirizzare il traffico al sito web ed essere socialmente coinvolto.

Un esempio migliore dell'obiettivo sopra indicato può essere: aumentare il traffico del sito web del 15% e il coinvolgimento del 20% entro due mesi

Dov'è presente il tuo pubblico?

Prima di accendere i canoni dei post sui social media, è necessario condurre un'analisi. È fondamentale vedere dove si è riunito il pubblico. La campagna può diventare efficace solo dopo aver identificato la piattaforma. Quindi, come puoi assicurarti dove attaccare con il contenuto creativo? Per i principianti, utilizza analisi preesistenti. Puoi eseguire sondaggi e persino monitorare il discorso online. Esistono strumenti come HubSpot che ti aiutano con il processo di monitoraggio. Le aziende possono avere successo in questa era moderna solo se le decisioni prese sono guidate dai dati. Sarai anche in grado di individuare le conversazioni in corso. Utilizzando tali informazioni, puoi progettare i contenuti che attireranno l'attenzione dei tuoi clienti potenziali ed esistenti. Puoi anche fare il possibile creando una persona acquirente. Il pubblico di destinazione che hai identificato per la tua attività si rifletterà in questa persona. Fondamentalmente, è come un'immagine del tuo cliente ideale.

Piano di azione

La gestione dei social media richiede un piano d'azione chiaro. Dovrai stabilire i parametri. Ciò significa che dovrai stabilire una pianificazione dettagliata dei post. Prima di eseguire questa operazione, è necessario progettare il contenuto. La voce che userete e l'idea generale dovrebbero essere in linea con l'obiettivo generale. Cerca di astenersi dall'autopromozione. Devi concentrarti sulle conversazioni e sul coinvolgimento. Puoi persino chiedere opinioni o idee a un pubblico campione del segmento target complessivo. Mentre cerchi di sviluppare un piano di social media efficace, non devi escludere nessuno dei team. Mantieni quest'area “aperta a tutti”. Chissà che un dipendente del sesto piano, che lavora nel settore finanziario, abbia una grande idea legata alla campagna. Un altro punto che dovresti notare qui è che devi creare un team di risorse di contenuto.

Usa metriche e strumenti

Il social media marketing richiede una scansione costante. Dovrai raccogliere i dati che raccogli ed estrarre informazioni da essi. Allora, dove possono essere trovati questi dati? Tutte le famose piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, te lo forniscono. Puoi controllare facilmente il tasso di crescita dei follower e il coinvolgimento complessivo del tuo canale, della tua pagina o del tuo gruppo. Google Analytics è un'altra opzione. Puoi controllare le fonti che sono la causa dell'aumento del traffico sul sito web. Ci sono anche siti a pagamento, come Hootsuite. Puoi usarli per progettare post con largo anticipo e creare rapporti più facili da capire.

Conosci il tuo pubblico

Il contenuto è progettato per un insieme di pubblico. È fondamentale apprenderli e ricercarli in anticipo. Quali sono i loro bisogni, desideri e desideri? Sarebbe meglio se avessi le risposte a queste domande sulla punta delle dita. Puoi capire meglio il segmento target esaminando il pubblico. Guarda i dati demografici e psicografici. Segui le conversazioni del forum online. Rispondi a tutti i commenti che ricevi sui post. Il modo migliore per ottenere feedback è monitorare costantemente i messaggi di posta elettronica ei commenti nella casella di posta. Se non hai abbastanza tempo, chiedi a un servizio di scrittura professionale di scrivere un saggio in 1 ora.

Crea concorsi entusiasmanti

Questa strategia è vista in azione sulla maggior parte degli account Instagram degli "influencer". Anche i marchi possono usarlo in quanto aiuta ad aumentare la visibilità del marchio, i follower e il coinvolgimento generale. Puoi programmare omaggi o lotterie. Questi possono essere basati sul denaro oppure puoi tenere in premio i pacchetti dei tuoi prodotti. Ma! Prima di procedere con questo, ricorda quegli obiettivi. Cosa vuoi ottenere? Se è il numero di follower, prova a progettare un concorso che coinvolga il tuo pubblico esistente portando nuovi follower. Puoi anche includere le attività di "condividi su Facebook" e "metti mi piace alla nostra pagina Facebook". Supponi di voler promuovere un nuovo prodotto. Quindi puoi pianificare un concorso come "pubblica un hashtag creativo relativo al tuo marchio" oppure puoi chiedere loro di "pubblicare una parola che ti viene in mente quando vedi il logo del nostro marchio". I vincitori riceveranno in premio il tuo prodotto. Questa è una vittoria per te. Pensaci! Ottieni approfondimenti creativi in ​​termini di hashtag e sentimenti generali mentre hai la possibilità di far uscire il tuo prodotto. Puoi controllare le strategie dei tuoi concorrenti per rimanere competitivo e un passo avanti a loro.

Crea con cura i contenuti dei social media

Prima di iniziare con il contenuto, devi controllare le migliori app di social media del 2020. Questo perché ogni applicazione ha uno scopo diverso. Il contenuto che pubblichi su di essi deve essere pensato con molta attenzione. In caso contrario, i pali andranno rotolando giù per la collina, così come i tuoi obiettivi. Se prendiamo l'esempio di Facebook, può aiutarti a connetterti con il tuo pubblico di destinazione. Puoi pubblicare brevi video e immagini su Instagram. Una volta compreso lo scopo di ciascuna piattaforma, puoi scegliere quelle che si adattano bene al tuo marchio.

Social Media Analytics

Non può essere sottolineato abbastanza, ma eccolo di nuovo! Quando si tratta di gestire i social media, l'analisi è la tua bacchetta magica. Se vuoi sapere cosa dice di te il tuo pubblico, usa gli strumenti di ascolto dei social media. "Netlytic" può essere utilizzato per analizzare tweet, canali YouTube e molto altro. Questi preziosi approfondimenti ti aiuteranno a progettare strategie di contenuto efficaci.