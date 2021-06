L’associazione commercianti bargesi ha creato un gruppo di acquisto su Fb: “Barge in Movimento Shop”

La pagina del gruppo Barge in Movimento Shop ha già superato i 1200 iscritti in poco tempo, e negozianti bargesi e clienti da ogni parte, possono continuare ad iscriversi per accedere e proporre/trovare offerte, promozioni o semplici foto di prodotti che si possono comprare nei vari negozi della cittadina. L’obiettivo, nel tempo, è quello di costruire un vero e-commerce bargese.

I negozi di Barge aprono così una loro vetrina virtuale e gratuita a disposizione di tutti.

A breve, in ogni negozio aderente verrà applicato un QR CODE sulla vetrina e che, quando inquadrato, riporterà direttamente alla pagina Facebook.

L’Associazione Aica creatrice dell’idea, tramite il suo presidente Lenicà Merlo, esprime la propria soddisfazione sui risultati che sta portando questa nuova forma di acquisto, molti negozianti infatti stanno già ottenendo positivi riscontri.

L’Assessore al Commercio Andrea Bruno Franco commenta così l’iniziativa: “Aggiungo la mia soddisfazione personale nel vedere come l’associazione commercianti continui a lavorare per far fronte alle nuove sfide che il settore si trova ad affrontare e dei risultati tangibili che si vedono nel nostro tessuto commerciale”.

Qui i link per accedere e registrarsi alla pagina di Barge in Movimento Shop

https://www.facebook.com/groups/1728709787292412