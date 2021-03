Local SEO: da Cuneo a Milano le strategie per posizionarsi online non cambiano

Nell’ultimo anno sono diverse le aziende di Cuneo che hanno compreso l’importanza di una strategia SEO mirata e che per tale ragione hanno scelto di investire nel web marketing. Si tratta di una tendenza generalizzata, che sembra ricalcare per certi versi le scelte delle grandi aziende di Milano e si sta dimostrando vincente soprattutto in tempi di Covid.

Posizionarsi online d’altronde non è più un vezzo ma una vera e propria necessità: non si può rimanere ancorati ad idee di business arcaiche ed è necessario, oggi più che mai, essere in grado di aggiornarsi. Questo, moltissime realtà di Cuneo lo hanno già compreso e si stanno dimostrando più attive che mai nel settore.

Le aziende di cuneo ricalcano il modello milanese

Ciò che si è rivelato davvero vincente, per quelle aziende del cuneese che sono riuscite a superare la crisi attuale, non è stato solo l’esempio delle grandi realtà milanesi. Il vero segreto infatti sta nell’esperienza, in quel know how che in questo caso si riesce a trovare solo nel capoluogo lombardo. Se infatti pensiamo agli specialisti in SEO Milano è la città che meglio di altre ha saputo accogliere talenti e figure professionali di alto livello. Appare dunque chiaro che per intraprendere delle strategie davvero efficaci ci si debba rivolgere a SEO specialist milanesi, anche perché questo è un settore innovativo e non è facile trovare dei veri esperti, in grado di garantire risultati effettivi se non nella città dove tutto ha avuto inizio.

Ecco perché molte aziende di Cuneo hanno preferito rivolgersi direttamente ai veri intenditori del SEO, andandoli a ricercare proprio nella città della Madonnina. Una scelta, questa, che si è rivelata vincente e che ha permesso a moltissime realtà di superare un periodo difficile come quello attuale.

Non cambiano le strategie ma le competenze

Andare a cercare professionisti oltre confine, in realtà, si è rivelata nella maggior parte dei casi una scelta obbligata per le aziende di Cuneo. Se infatti le strategie alla fine sono sempre le stesse, a mancare in tutto il Piemonte sono delle figure professionali di alto livello, specializzate appunto in SEO e web marketing. Si possono conoscere i segreti per posizionarsi nei motori di ricerca e comparire ai primi posti nei risultati di Google, ma passare dalla teoria alla pratica non è per nulla semplice come sembra. Ci vuole esperienza, sono necessarie conoscenze e competenze specifiche ed è per questo che ancora oggi è così difficile trovare dei professionisti specializzati in SEO al di fuori di Milano.

Local SEO: da Milano a Cuneo il principio è lo stesso

A questo punto viene da chiedersi se abbia realmente senso affidarsi ad un professionista di Milano per fare local SEO a Cuneo, ma la risposta è affermativa ed il motivo è anche piuttosto semplice. Una volta che si conoscono le strategie e si è in grado di metterle in pratica, si possono applicare poi a qualsiasi realtà. Certo, bisogna sempre costruire un progetto su misura ma le cose che realmente contano sono due: l’esperienza e la competenza.