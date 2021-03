Roberta Baudino e Battista Marolo vicepresidenti di Fiva-Confcommercio nazionale

“La nomina – afferma Gualtiero Chiaramello, presidente del Sindacato Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo - di Roberta Baudino e Battista Marolo quali vice presidenti di Fiva-Confcommercio nazionale è un’importante riconoscimento dell’attività svolta e la presenza costante nelle manifestazioni degli ultimi anni, in particolare per l’attività sindacale condotta nel difficile 2020, funestato dalla tragedia della crisi pandemica”.

Le nomine sono avvenute durante il Consiglio nazionale di Fiva-Confcommercio del 1° marzo 2021 in video conferenza, su proposta del presidente Giacomo Errico, a completamento del nuovo organigramma a seguito della conferma dello stesso Errico dello scorso novembre.

Roberta Baudino è vice presidente del Sindacato provinciale e facente parte della Giunta esecutiva nazionale uscente, come l'albese Battista Marolo, presidente di Fiva-Confcommercio Piemonte.

“Si tratta di un nuovo importante risultato – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che conferma la bontà d’azione dell’organizzazione, pur nella pluralità di vedute propria di un’organizzazione sindacale attiva e dinamica”.

“Insieme al Consiglio direttivo del Sindacato provinciale – conclude Chiaramello – auguro buon lavoro a Roberta e Tino, perché la loro presenza nella giunta nazionale sia foriera di importanti e positive iniziative che possano portare risvolti positivi per la provincia di Cuneo e per l’intero Piemonte”.