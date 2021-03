ANPI Verzuolo-Valle Varaita e Busca ricordano l'eccidio di Valmala

Come ogni anno, da più di settant’anni, l’ANPI Verzuolo-valle Varaita ed ora il comune di Busca organizzano per domenica 7 marzo la commemorazione dell’eccidio di Valmala.

Si tratta, com’è largamente noto, di uno degli avvenimenti più dolorosi dell’intera vicenda resistenziale in valle. In un colpo solo i fascisti del battaglione “Bassano” azzerarono l’intero comando della brigata garibaldina, uccidendo nove partigiani, alcuni dei quali a sangue freddo e già feriti.

Da allora non c’è stato anno che, dapprima in modo più intimo poi via via in modo più condiviso e pubblico, non si sia saliti al Santuario per questo partecipato e sentito pellegrinaggio laico.

La situazione di grave epidemia ed il proliferare del virus impedisce però lo svolgimento di un programma “normale”. Per non passare sotto silenzio questo ricordo così importante si prevede comunque l’omaggio delle istituzioni ( comune di Busca) e dell’ANPI di Verzuolo domenica 7 marzo alle ore 11 di fronte alla lapide che ricorda i caduti.

Se il “colore” della nostra regione lo permetterà, saranno benvenuti quanti, a titolo personale, vorranno unirsi alla semplice cerimonia.