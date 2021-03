Motori: Black Racing Squadra Corse e Top Serramenti insieme per il 2021

“Ormai siamo a poco più di 2 mesi dall'inizio di una nuova stagione e poter trovare, in questi tempi di pandemia, una partnership importante come quella con Top Serramenti e la consociata Top Serramenti Design per organizzare un campionato come la Coppa Italia di Velocità in pista, diventa un fattore determinante di cui sono davvero molto contento”.

Con queste parole il team manager della Black Racing Squadra Corse Simone Barale esprime la soddisfazione nell’aver concluso l’accordo, per cui il brand Top Serramenti di Fossano sarà il main sponsor per il 2021.

I programmi del team, condivisi con il titolare dell’azienda Mauro Oreglia, vedono piloti e tecnici ormai definiti e pronti per essere al via della Coppa Italia; quest'anno tutti i suoi piloti prenderanno il via sulle griglie della prestigiosa PIRELLI CUP, difendendo i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Il veterano Stefano Boselli ed il gradito ingresso in famiglia del giovanissimo Nicola Chiarini, classe 2004 di Faenza, in sella alle Yamaha R6, saranno ai nastri di partenza della Pirelli Cup 600 mentre l'altro nuovo acquisto, il reggiano Alessandro Spaggiari, se la giocherà nella classe 1.000 del Trofeo Centro Italia Pirelli Cup, con una BMW S1000 RR.

Il campione del TCIV 2020, il mantese Marco Cottone, prenderà il via come Wild Card sia in Coppa Italia che nel MES - Trofeo Motoestate, nei quali la squadra farà il suo ingresso ufficiale per la prima volta.

Torneranno in sella, rispettivamente con l'Aprilia RSV4 e con la BMW S1000RR, anche i tester Davide Pezzi e Thomas Mattioli, per cui si confida che questa nuova stagione porti dei buoni risultati.

Ecco le date del campionato che si svolgerà su 5 weekend di gara:

Round 1 e 2 08-09 Maggio Autodromo Internazionale del Mugello

Round 3 04-06 Giugno Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

Round 4 e 5 31 Luglio-01 Agosto Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 6 e 7 21 -22 Agosto Autodromo Internazionale del Mugello

Round 8 e 9 25-26 Settembre Misano World Circuit “Marco Simoncelli”