Motori: l'equipaggio Giordano-Siragusa di scena al "Test Day Michelin" di Monteu Roero

Primo atto del 2021 per Matteo Giordano e Manuela Siragusa.

In attesa di definire gli appuntamenti agonistici, il consolidato equipaggio cuneese sarà di scena domenica 7 marzo a Monteu Roero per il Test Day Michelin, organizzato da Sport Rally Team.

La circostanza si presta perfettamente per "...tornare in macchina dopo la sosta invernale e testare diverse tipologie di pneumatici, su un percorso composto da continui saliscendi, dove poter provare anche variazioni di assetto specialmente se l'asfalto sarà bagnato di mattina ed asciutto nel pomeriggio" come precisa Matteo.

Il test verrà affrontato con una Renault Clio R3C della FR New Motors, con la collaborazione di LGM Rally ed Alma Racing.