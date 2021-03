Nasce il comitato "Ceva e Valli" di Azione di Carlo Calenda

" Mi metto a disposizione molto volentieri per questa bella esperienza – spiega - perché credo si debba cambiare il registro di una politica spesso populista e dalla visione di breve termine, credo sia doveroso per noi e per i nostri figli diffondere un approccio culturale che vede il cittadino al centro, poiché non dobbiamo dimenticare che oggi il partito che vince in Italia è quello di chi non si reca a votare ".

A presiedere le prime riunioni che serviranno per affermare il gruppo sul territorio, allargando le fila anche ai non amministratori, sarà Lorenzo Alliani, Vicesindaco del Comune di Ceva: "Viviamo in un periodo storico molto singolare dove tutto muta in modo repentino ed la recente pandemia ha amplificato le difficoltà che abbiamo di fronte. Per un amministratore locale occorre avere lucidità nell’analizzare le situazioni e poter avere dei punti di riferimento, che, personalmente, ho sempre trovato nell’On. Enrico Costa, al quale sono grato per avermi coinvolto nel progetto politico di Azione. Il movimento legato a Carlo Calenda si caratterizza per una collocazione al centro dello schieramento politico ed una offerta politica basata sull’obbiettivo di migliorare l’economia del nostro paese e creare lavoro, mediante proposte puntuali e concrete. Auspico che altri amici amministratori, ma anche giovani e persone della società civile, vogliano aderire al nostro movimento, per il quale svolgerò il ruolo di coordinatore per la zona del Cebano e delle Valli Tanaro, Mongia e Cevetta, affiancato dai colleghi Lombardi e Sciandra".