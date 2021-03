Pd cuneese sgomento dopo le annunciate dimissioni di Zingaretti

Dal segretario provinciale, Flavio Manavella , ai parlamentari Chiara Gribaudo e Mino Taricco , al consigliere regionale, Maurizio Marello , non emergono commenti se non quelli di circostanza. “Vogliamo capire, vogliamo vederci chiaro”, dicono all’unisono.

L’unico a spingersi appena oltre è il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni , che da sempre cerca di farsi interprete del “partito degli amministratori”. “ Zingaretti – commenta a caldo - era partito bene come elemento di decompressione delle spinte correntizie, ma poi si è perso nei tatticismi: mai coi 5 Stelle, Conte a casa, intergruppo coi 5S e guai a chi tocca Conte. Nel mezzo – aggiunge - la solita distanza siderale dei vertici dalle questioni quotidiane delle persone, delle periferie, degli enti territoriali e qualche passo falso di troppo anche nell’unica capacità generalmente riconosciuta al Pd ovvero il saper fare amministrativo. Anche lì – annota - troppe incertezze e qualche errore ”.

Ora i dirigenti cuneesi vogliono capire e in tutti le modalità con cui il segretario nazionale, che ha annunciato via facebook di voler lasciare, ha suscitato sconcerto.

Tutti, in definitiva, si chiedono se si tratti di una mossa tattica – per quanto dirompente – in vista dell’assemblea nazionale che si riunirà il 13 e il 14 marzo.