Terremoto ai vertici del Pd. Zingaretti: “Nelle prossime ore mi dimetto”

"Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid. C'è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni".

Durissimo il j’accuse che Zingaretti indirizza ad alcuni dirigenti del suo partito, senza per altro nominarli.

"Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore – aggiunge - scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte che riterrà più utili ed opportune".

Al momento, in ambito locale, non si registrano reazioni a quello che si annuncia come un vero e proprio terremoto ai vertici del partito più importante della sinistra italiana.