Coppa Italia A2/F: La Lpm Bam Mondovì-Volley Soverato 3-0, Alice Tanase: "Raggiungere la finale di Rimini sarebbe bellissimo" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha compiuto il primo passo verso la finale di Coppa Italia 2020/2021. Le Pumine, con grinta e determinazione, ieri sera hanno travolto il Volley Soverato per 3-0, guadagnandosi con merito il pass per le semifinali del Trofeo iridato per il quarto anno consecutivo.

La Lpm mercoledì prossimo affronterà l'Eurospin Pinerolo, in un delicatissimo match che deciderà quale squadra piemontese potrà giocarsi a Rimini la finalissima del 14 marzo. Spera di raggiungere la sua prima finale con la maglia del Puma anche la schiacciatrice Alice Tanase, che ieri sera ha commentato così la vittoria contro la sua ex squadra: