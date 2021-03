Pallanuoto inclusiva: La Granda Water Polo Ability apre le sue porte

La Granda Water Polo Ability ASD, squadra di pallanuoto inclusiva, apre le sue porte a nuotatori, ex nuotatori, neofiti e a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. “Se abiti in Piemonte o regioni limitrofe non perdere tempo, contattaci! Saremo lieti di ospitarti per una prova”. Gli allenamenti in Provincia di Cuneo, si svolgono a Piasco, il mercoledì dalle 20 alle 22.

Appena si ripartirà a pieno ritmo a Saluzzo, sempre dalle 20 alle 22. Per informazioni mandare una mail all’indirizzo grandawaterpoloability@gmail.com oppure telefonare allo 320 9799183.