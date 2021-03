Volley A2/F: La Coppa Italia è una questione tra Piemonte e Marche! In semifinale anche il Vallefoglia

Si è da poco completato il programma dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie A2 Femminile. Dopo le qualificazioni di Lpm Bam Mondovì, Cbf Macerata ed Eurospin Pinerolo, ha raggiunto le semifinali anche la quarta e ultima formazione che mancava ancora all'appello.

Questo pomeriggio, infatti, si è giocata Megabox Vallefoglia-Sigel Marsala. Ad aggiudicarsi il successo sono state le padrone di casa, grazie ad una sudatissima vittoria in rimonta per 3-2 (20-25; 15-25; 25-21; 25-23; 16-14). Vittoria che ha catapultato il Vallefoglia nelle semifinali, dove affronterà il Cbf Macerata, che ieri ha espugnato il difficile campo dell'Acqua & Sapone Roma al tie-break.

Con lo stesso risultato si è chiuso il quarto tra Cuore di Mamma Cutrofiano ed Eurospin Pinerolo. Le Salentine di coach Carratù si erano portate sul 2-0, ma complice l'uscita dal terreno di gioco per infortunio di Jessica Panucci, unita all'esperienza e alle qualità delle piemontesi, hanno permesso al Pinerolo di rimontare le avversarie e di avere la meglio al tie-break.

A proposito di Jessica Panucci, le notizie che giungono dal Salento sono piuttosto positive, visto che la schiacciatrice di Piombino non ha riportato gravi conseguenze dall'infortunio occorso nel match di ieri e pertanto dovrebbe essere regolarmente in campo nell'anticipo di Pool Promozione, in programma questo sabato in casa delle Pumine di Delmati.

Sul velluto, invece, la gara della Lpm Bam Mondovì, che nei quarti giocati ieri ha superato in scioltezza il Volley Soverato per 3-0. In virtù di questi risultati, è già certo che la finalissima di Rimini che assegnerà la Coppa Italia edizione 2020/2021, vedrà una squadra piemontese affrontare una marchigiana. Le due semifinali, infatti, sono i derby Lpm Bam Mondovì-Eurospin Pinerolo e Megabox Vallefoglia-Cbf Macerata. Gare che si disputeranno mercoledì 10 marzo.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

Lpm Bam Mondovì Volley Soverato 3-0 Cdm Cutrofiano Eur. Pinerolo 2-3 A&S Roma Cbf Macerata 2-3 Meg. Vallefoglia Sigel Marsala 3-2

Il PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI 10/03/21