Mondiali Sci alpinismo: oro nella staffetta per Ilaria Veronese del Tre Rifugi Mondovì

È medaglia d’oro per Ilaria Veronese ai Mondiali di sci alpinismo, che sono in corso di svolgimento a Comapedrosa in Andorra.

La torinese del Tre Rifugi Mondovì ha regalato il successo all’Italia in una staffetta femminile straordinaria con Alba De Silvestro e Mara Martini.

Veronese ha aperto al lancio trovandosi ad affrontare le due concorrenti più competitive di Svizzera e Spagna, rispettivamente Marianne Fatton e Marta Garcia Farres, ma è stata molto brava a guadagnare 21” sulla francese Emily Harropp, importante poi per l’oro.

Nella frazione successiva, come da pronostico Alba De Silvestro ha agganciato la svizzera Schmid, riuscendo a guadagnare sulla francese Lena Bonnel, mentre la Spagna è crollata.

Così nell’ultima frazione, con la Francia di Axelle Gachet Mollaret distante, una Martini in grande forma ha staccato la svizzera Kreuzer, superata poi nel finale anche dalla francese, fino a regalare all’Italia la medaglia d’oro.

Il Mondiale di Ilaria Veronese era iniziato però martedì con la sprint da lei chiusa all’undicesimo posto, a seguito dell’eliminazione in semifinale. La vittoria è andata alla svizzera Marianne Fatton davanti alla slovacca Jagercikova e l’azzurra Mara Martini